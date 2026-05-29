Primul SUV Lancia

de Cătălin F. Vărzaru    |    29 Mai 2026   •   10:15
Lancia Gamma revine spectaculos ca primul SUV al mărcii

Lancia intră oficial în segmentul SUV-urilor odată cu lansarea noii Gamma, primul model de acest tip din istoria constructorului italian.

Noul SUV premium marchează revenirea ambițioasă a mărcii pe piața europeană și devine noua navă amiral a brandului deținut de Stellantis. Noua Lancia Gamma impresionează printr-un design elegant de tip fastback, inspirat din conceptele recente ale mărcii, cu linii fluide, blocuri optice moderne și un aspect sportiv.

Modelul are aproximativ 4,7 metri lungime și este construit pe platforma STLA Medium, folosită și de alte modele premium din grupul Stellantis. Gamma va fi disponibilă atât în versiuni hibride, cât și complet electrice.

Varianta electrică de top dezvoltă până la 375 CP și beneficiază de tracțiune integrală, în timp ce autonomia maximă anunțată poate ajunge la circa 740 km. Interiorul promite materiale premium, tehnologie modernă și un stil inspirat din eleganța italiană clasică.

 

