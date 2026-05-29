O dronă a căzut pe un bloc din Galați și a explodat. 70 de oameni au fost evacuați. Doi răniți au fost transportați la spital

UPDATE 6: Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române

După ce drona rusească explodată într-un bloc de locuințe din Galați, purtătoare de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat, pe X, că Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române.

„În această dimineață, un bloc de locuințe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române”, se arată în mesajul publicat, vineri dimineață, de Allison Hart.

În continuarea mesajului său, purtătoarea de cuvânt a NATO a precizat că alianța condamnă „imprudența Rusiei”.

„Condamnăm imprudența Rusiei, iar NATO va continua să-și consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, a conchis Hart.

UPDATE 5: Raed Arafat: Mesajele Ro-Alert care se dau sunt justificate

Raed Arafat, șeful DSU, a declarat, la Antena 3 CNN, că situația din cazul dronei rusești prăbușite într-un bloc din Galați este „sub control”. Cu toate acestea, șeful DSU a atras atenția că există o probabilitate ca astfel de evenimente să se petreacă și a transmis un mesaj ferm populației.

„Situația la acest moment este sub control, pot să spun, în sensul în care incendiul a fost lichidat foarte rapid și blocul a fost evacuat”, a declarat Raef Arafat.

Potrivit șefului DSU, impactul a fost serios și trebuie văzut dacă populația se poate întoarce acasă. Acesta a precizat că au fost lovite o casă de lift, dar și 5 autoturisme.

„Două case de scări, pentru că sunt două blocuri lipite, de fapt, o casă de lift, cinci autoturisme, deci impactul totuși a fost serios și trebuie văzut dacă populația poate să se întoarcă acasă”.

Despre persoanele rănite, șeful DSU, Raed Arafat a precizat că sunt rănite ușor, precizând că prezintă julituri.

„Cele două persoane rănite sunt rănite foarte ușor, sunt doar cu iscoriații, cu probleme minore.Au fost transportate la spital, dar nu cred că vor rămâne la spital, cred că vor fi externate”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Populația trebuie să înțeleagă că deși este o probabilitate foarte mică, acest risc există, a spus Arafat.



„Populația va trebui să înțeleagă, chiar dacă este probabilitate mică, acest risc totuși există și l-am văzut în ultimă luna, asta este al doilea incident, din păcate, de data asta, drona a explodat chiar lovind un bloc rezidențial. Asta înseamnă că mesajele RO-ALERT care se dau sunt justificate”, a declarat șeful DSU.

Acesta a declarat că populația nu trebuie să cadă pradă dezinformărilor, nici să-și dezactiveze RO-Alert, nici să ignore recomandările.

„Populația trebuie să nu cadă pradă dezinformărilor și manipulărilor de pe social media, să-și dezactiveze RO-ALERT sau să nu asculte recomandările care vin prin aceste mesaje.

Drona care s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri într-un bloc din Galați avea încărcătură explozivă, era o dronă de tip Geran-2, dronă rusească.

În urma prăbușirii, un apartament situat la etajul 10 al blocului a luat foc. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate, dintre care cele două persoane au fost internate la spital, fiind rănite ușor.

UPDATE 4: Drona este de tip Geran 2, de provenienţă rusească. Toată încărcătura a explodat

MApN transmite că echipe de specialiști ai misterului, în colaborare cu echipaje de la MAI și SRI continuă cercetările în zona blocului din Galați unde în noaptea de joi spre vineri s-a prăbușit o dronă.

Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului.

Cele două persoane care au fost rănite au fost duse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați.

MApN îndeamnă cetățenii să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, a transmis MApN.

UPDATE 3: Potrivit Agerpres, primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a precizat vineri, referitor la incidentul cu drona prăbuşită pe acoperişul unui bloc din oraş, că situaţia este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă.



''Dragi gălăţeni, orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu şi l-ar fi imaginat posibil într-un oraş european aflat în pace. O dronă căzută peste un bloc din Galaţi a provocat explozie şi a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectaţi şi putem să le oferim spaţii de cazare în această situaţie. De asemenea, toate autorităţile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin şi intervenţie rapidă. Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN şi cu toate instituţiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor. Situaţia este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă'', a scris el pe Facebook.



Acesta a transmis populaţiei să respecte măsurile de siguranţă care s-au impus în zonă.



''Condamn ferm orice atac care pune în pericol civili nevinovaţi şi comunităţi aflate la graniţa unui război care nu este al nostru, dar ale cărui efecte se simt tot mai aproape. Galaţiul este un oraş puternic. Vom trece şi peste asta împreună, cu calm, solidaritate şi responsabilitate. La fel de important este ca în continuare să vă informaţi din surse oficiale şi să respectaţi măsurile de siguranţă care s-au impus în zonă'', a arătat edilul.

UPDATE 2:

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.

DSU precizează că pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările.

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul din municipiul Galaţi, peste care a căzut vineri dimineaţă o dronă cu încărcătură explozivă.



Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.



Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galaţi, în total au fost patru victime - două persoane transportate la spital cu traumatisme uşoare şi două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la faţa locului.



UPDATE 1:

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat. Nu se impune evacuarea celorlalte scări ale imobilului. Totalul persoanelor evacuate/autoevacuate este de aproximativ 70.

Două persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri medicale la fața locului. Până la acest moment, nu au fost identificate alte drone. Incendiul a fost lichidat. De asemenea, echipa de cercetare, specializată în explozii, formată din polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică, din cadrul IGPR, este în drum spre locul intervenției.

Știrea Inițială:

La fața locului intervin echipaje ale ISU, SMURD, Serviciului Județean de Ambulanță și Poliției pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor.

Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale. Cauzele exacte ale producerii incidentului și natura obiectului implicat sunt în curs de stabilire.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”, a transmis ISU Galați.

SAJ Galați a confirmat în urmă cu puțin timp, pentru Viața liberă, faptul că două persoane au nevoie de îngrijiri de medicale.

Conform directorului SAJ Galați, Daniela Enciu, este vorba despre o femeie cu arsuri de gradul I și de un băiat de 14 ani, care ar fi suferit un atac de panică. Ambii primesc îngrijiri medicale și vor fi transportați la spital, scrie Mediafax

Presa din Ucraina scrie despre drona care a lovit un bloc din Galați

Incidentul în care o dronă a lovit un bloc din Galați a fost relatat pe larg și de presa din Ucraina, care a prezentat cazul drept unul dintre cele mai grave episoade produse pe teritoriul României pe fondul atacurilor rusești din apropierea graniței.

Mai multe site-uri de știri din Ucraina, inclusiv 24 Kanal, UNN și RBC-Ucraina, au scris că drona a lovit o clădire rezidențială din municipiul Galați, provocând o explozie și un incendiu la nivelul etajelor superioare. Publicațiile au remarcat că incidentul s-a produs pe teritoriul unui stat membru NATO și al Uniunii Europene. Relatările au inclus imagini și înregistrări video de la fața locului, cu acoperișul avariat al blocului și intervenția echipelor de urgență. Unele publicații au descris momentul drept o nouă dovadă a riscurilor generate de atacurile rusești desfășurate în apropierea frontierei româno-ucrainene.

Jurnaliștii ucraineni au amintit că nu este primul incident de acest tip produs în apropierea graniței. În ultimele luni, autoritățile române au raportat în repetate rânduri că fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României după atacuri rusești asupra infrastructurii portuare din sudul regiunii Odesa. Presa de la Kiev a subliniat că atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre continuă să creeze riscuri pentru localitățile aflate de cealaltă parte a frontierei, inclusiv pentru orașe românești precum Galați și Tulcea.

Cazul a fost preluat și de agenții și publicații internaționale, după ce autoritățile române au confirmat că o dronă a ajuns pe un bloc din Galați, provocând un incendiu și rănirea a două persoane. Incidentul este considerat unul dintre cele mai serioase episoade de acest tip produse până acum într-o zonă locuită din România.