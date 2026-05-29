Un alt ministru al Guvernului demis a promovat, printr-un ordin semnat de secretarul de stat, politici noi. Lucru oprit de lege

Este vorba despre un Ordin al ministrului Mediului, dar care este asumat cu semnătură de un secretar de stat, și care vizează aprobarea procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea combustibililor accizabili. Ordinul reglementează cine anume trebuie să dețină astfel de autorizații, planul de monitorizare a emisiilor de astfel de gaze în sectoare precum transport, energie, construcții și industria prelucrătoare, stabilește tarifele și cine este autoritatea competentă în acest domeniu. Codul Administrativ prevede, în articolul 37, că un Guvern demis nu poate promova politici noi, ci doar acte individuale pentru administrarea curentă a treburilor țării.

Actul în discuție este Ordinul nr. 1039 din data de 21 mai 2026 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea combustibililor accizabili în sectoarele transport rutier, clădiri rezidențiale, clădiri instituționale și comerciale, industria energetică, industria prelucrătoare și sectorul construcțiilor.

Acest ordin a fost semnat, pentru ministra demisă de la USR, Diana Buzoianu, de secretarul de stat al acesteia, Raul Pop.

Conform acestui ordin, începând cu data intrării în vigoare a procedurii, pentru autoritățile de eliberare pentru consum a combustibililor utilizați pentru ardere în sectorul clădirilor, al transportului rutier și în celelalte sectoare, entitățile reglementate de Hotărârea de Guvern nr. 907/2015 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră trebuie să solicite și să dețină autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră.

Această autorizație, arată Ordinul și Procedura, se emite pentru activitatea de punere pe piață a combustibililor accizabili pentru sectoarele transport rutier, clădiri rezidențiale, clădiri instituționale și comerciale, industria energetică, industria prelucrătoare și sectorul construcții, dacă entitatea reglementată îndeplinește condițiile legale privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit aceluiași Ordin, autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră conține cerințele de monitorizare și raportare corespunzătoare planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră „rezultate din arderea combustibililor” în aceste sectoare.

Puteri acordate Autorității Naționale de Mediu

Mai departe, actul în discuție prevede că planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră se constituie anexă la autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră și face parte integrantă din aceasta. Respectivul plan de monitorizare se întocmește de entitatea reglementată.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate devine competentă, prin acest Ordin, să analizeze soluțiile entităților reglementate și să ia decizia în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de intrare a acestora sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de gaze cu efect de seră.

De asemenea, tot Autoritatea Națională pentru Mediu și Arii Protejate este competentă să emită și să revizuiască aceste autorizații, dar și să aprobe planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ordinul mai stabilește și faptul că cuantumul tarifelor pentru procedura de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru entitățile reglementate care pun pe piață combustibili accizabili utilizați în transporturi, clădiri rezidențiale, instituționale și comerciale, în industria energetică, în industria prelucrătoare și în sectorul transporturilor este cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei tarif care se va actualiza periodic, „prin ordin al conducătorului autorității publice centrale privind protecția mediului”.

Totodată, se specifică și că aceste tarife trebuie să fie achitate în avans și integral.

Tarife

Procedura aprobată prin ordin de ministru, cu semnătura secretarului de stat, mai stabilește că, în vederea emiterii autorizației, entitatea reglementată mai trebuie să depună, ca documentație, solicitarea pentru emiterea autorizației, o documentație care trebuie să includă cel puțin o descriere a entității reglementate, tipurile de combustibili pe care le eliberează pentru consum, utilizarea finală a combustibililor și un rezumat netehnic al informațiilor furnizate.

La toate acestea, se adaugă planul de monitorizare, însoțit de o anexă cu calculul estimativ al emisiilor de gaze cu efect de seră, dovada privind plata tarifului corespunzător, autorizația de antrepozit fiscal și certificatul de operator economic pentru produse accizabile.

În continuare, Ordinul prevede că autoritatea competentă va solicita, după caz, entității reglementate să furnizeze informații suplimentare referitoare la activitatea desfășurată de aceasta. Iar mai departe, Ordinul și Procedura reglementează anumite termene de transmitere și de circulație a documentelor.

Sfidarea regulilor, cu repetiție

Reamintim că un Guvern al cărui mandat a încetat, inclusiv ca urmare a retragerii încrederii Parlamentului, prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, poate emite numai acte cu caracter administrativ care să vizeze numai administrarea curentă a treburilor publice.

Un astfel de Guvern demis nu poate, nici măcar prin intermediul miniștrilor săi, care, asemenea prim-ministrului, sunt demiși odată cu acesta, să implementeze, în perioada de interimat, politici noi.

Ordinul și Procedura Ministerului Mediului, aprobate la 21 mai 2026, referitoare emiterea autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea combustibililor accizabili în sectoarele transport rutier, clădiri rezidențiale, clădiri instituționale și comerciale, industria energetică, industria prelucrătoare și sectorul construcțiilor, introduc reglementări noi de politică de mediu și de avizare.

Potrivit articolului 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, „în cazul încetării mandatului, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul (demis - n.red.) continuă să emită numai acte cu caracter individual și normativ necesare administrării terenurilor publice, fără a promova politici noi”.

„Jurnalul” a mai dezvăluit, recent, că după demiterea sa de către Parlamentul României, Guvernul condus de Ilie Bolojan a continuat să emită acte prin care a promovat politici noi. După adoptarea celebrei Ordonanțe SAFE, a urmat o altă ignorare a prevederilor legale și constituționale.

Concret, premierul demis Bolojan a emis, la 48 de ore după moțiunea de cenzură, o decizie de prim-ministru prin care a înființat o comisie care să se ocupe de implementarea portofelului european pentru entitate digitală.

Această comisie este condusă, așa cum a dispus premierul demis, de vicepremiera demisă Oana Clara Gheorghiu, și se va ocupa inclusiv cu elaborarea unui proiect de act normativ (lucru interzis unui Guvern cu puteri limitate), pentru atingerea obiectivelor deciziei.

Această decizie de prim-ministru prevede, totodată, și faptul că Ilie Bolojan trebuie să primească informări lunare de la această comisie, în condițiile în care Guvernul este demis, iar, în perioada imediat următoare, președintele României, Nicușor Dan, urmează să facă o propunere de candidat pentru funcția de prim-ministru.







