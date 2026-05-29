Afecțiunea misterioasă care afectează femeile: Debutează brusc și derutează medicii

Potrivit specialiștilor, boala afectează de până la cinci ori mai frecvent femeile decât bărbații.

Ani de zile fără diagnostic

Boala a intrat în atenția publică în urma unui caz care a implicat o sportivă din Statele Unite. Emma Widmar trăiește în Wisconsin și a început să prezinte simptome severe la vârsta de 15 ani, fără ca medicii să poată stabili un diagnostic clar. Manifestările au inclus umflături faciale, episoade de leșin, dificultăți de alimentație și tulburări ale ciclului menstrual.

În pofida evaluărilor făcute de zeci de specialiști, starea tinerei a rămas fără o explicație medicală clară timp de mulți ani, iar familia acesteia a suportat costuri semnificative pentru investigații și tratamente fără rezultate.

Un sindrom imprevizibil

După aproape un deceniu de incertitudine, un medic a reușit să stabilească diagnosticul corect: sindromul de activare a mastocitelor, o afecțiune în care celulele sistemului imunitar implicate în reacțiile alergice eliberează substanțe inflamatorii în mod necontrolat, ca urmare a unei suprastimulări.

Cazul nu este unul izolat. O altă pacientă, Jenna Lee Jane, a relatat o experiență similară, descriind ani de incertitudine și evaluări medicale fără răspunsuri concrete. Aceasta a povestit că, în lipsa unui diagnostic, unii medici au sugerat că simptomele ar putea fi imaginare.

„Simțeam că îmi pierd complet controlul asupra corpului și minții. Aveam constant senzația că sunt la limită... Oare îmi pierd mințile? M-a manipulat și m-a făcut să mă îndoiesc de mine timp de cinci ani. A fost un coșmar”, a declarat pacienta, descriind perioada sa de suferință.

Sindromul de activare a mastocitelor rămâne o provocare pentru medicina modernă din cauza varietății simptomelor și a dificultății de identificare, ceea ce duce frecvent la întârzieri semnificative în stabilirea diagnosticului, notează spynews.ro.