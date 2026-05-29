Prima reacție de la Moscova: TASS relatează despre incidentul de la Galați

În materialul difuzat vineri dimineață, agenția de stat de la Moscova a transmis că o dronă s-a prăbușit într-o clădire de locuințe. A provocat o explozie și un incendiu soldat cu doi răniți,.

TASS precizează totodată că aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil.

Reuters a raportat anterior că o altă dronă, care nu transporta încărcătură explozivă, a fost descoperită și în nord-vestul României.

TASS a preluat informațiile MEDIAFAX despre explozia dronei din Galați.

