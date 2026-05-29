de Redacția Jurnalul    |    29 Mai 2026   •   10:21
Prima reacție de la Moscova: TASS relatează despre incidentul de la Galați
Hepta/ Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, nu a comentat până acum în niciun fel incidentul din Galați

Agenția rusă de presă TASS a relatat despre incidentul produs în municipiul Galați, citând informații publicate de MEDIAFAX.

În materialul difuzat vineri dimineață, agenția de stat de la Moscova a transmis că o dronă s-a prăbușit într-o clădire de locuințe. A provocat o explozie și un incendiu soldat cu doi răniți,.

TASS precizează totodată că aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil.

Reuters a raportat anterior că o altă dronă, care nu transporta încărcătură explozivă, a fost descoperită și în nord-vestul României.

TASS a preluat informațiile MEDIAFAX despre explozia dronei din Galați.

 

(sursa: Mediafax)

