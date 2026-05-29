De la tribuna Primăriei la dosarul penal: Mario De Mezzo, în centrul unei noi anchete

Incidentul ar fi avut loc pe 10 mai, în cadrul evenimentului dedicat deschiderii sezonului moto, organizat în municipiu. Imagini distribuite pe rețelele de socializare îl surprind pe primar la ghidonul motocicletei, iar aceste imagini au ajuns în atenția autorităților.

După primirea unei sesizări, polițiștii au început cercetările și au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis corespunzător. Ancheta se desfășoară sub supravegherea procurorilor.

Surse apropiate cazului susțin că Mario De Mezzo a fost audiat și ar fi predat permisul de conducere.

Pentru orice ales local, respectarea legii nu este doar o obligație legală, ci și una morală. Iar atunci când chiar cel care conduce administrația unui oraș ajunge în atenția organelor de anchetă, întrebările publice devin inevitabile. Ancheta va stabili dacă faptele se confirmă și care sunt consecințele juridice. Până atunci, cazul adaugă un nou capitol controversat în mandatul primarului Slatinei.