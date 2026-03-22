Vehiculele electrice au economisit 1,7 milioane de barili pe zi în 2025

„Pentru fiecare creștere cu 10 dolari a prețului barilului, factura globală netă de import de petrol crește cu aproximativ 160 de miliarde de dolari pe an”, afirmă Ember, potrivit Le Figaro.

Vehiculele electrice ar putea reduce importurile globale de combustibili fosili cu o treime, reprezentând economii de 600 de miliarde de dolari pe an, calculează think tank-ul, care se bazează pe date de la Agenția Internațională a Energiei, inclusiv vehicule complet electrice, precum și hibride plug-in.

Cu petrolul la 80 de dolari pe baril, China, unde mașinile electrice reprezintă deja 50% din vânzări, a economisit peste 28 de miliarde de dolari la importurile de petrol datorită flotei sale electrice actuale.

Europa în ansamblu, inclusiv Regatul Unit și Norvegia, a economisit aproximativ 8 miliarde de dolari. Războiul din Orientul Mijlociu perturbă exporturile globale de petrol, 20% din acestea tranzitând prin Strâmtoarea Ormuz, blocată în prezent. ONG-ul Transport & Environment (T&E) a subliniat, de asemenea, avantajul economic al vehiculelor electrice în contextul creșterii prețurilor la combustibili.

„Dacă prețul benzinei se menține în jurul a 2 euro pe litru în următoarele săptămâni, alimentarea va costa în medie 142 de euro pe lună, față de 104 euro” înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu.

Economie lunară de 77 de euro cu vehicule electrice

Prin comparație, „chiar și cu potențiala creștere a prețurilor la electricitate legată de costul benzinei, reîncărcarea va costa doar 65 de euro în fiecare lună pentru a parcurge aceeași distanță, reprezentând o economie lunară de 77 de euro față de un vehicul cu motor cu ardere internă”, estimează ONG-ul, care consideră că, pe parcursul unui an, economiile ar putea ajunge la 924 de euro.

Conform studiului T&E, care se concentrează pe UE strict vorbind, cele 8 milioane de vehicule complet electrice deja existente pe șoselele UE au economisit 2,9 miliarde de euro din importurile de petrol până în 2025, comparativ cu 67 de miliarde de euro cheltuite pe un miliard de barili de petrol utilizați pentru automobile în 2025. „Consolidarea ambiției «pachetului auto» european ar stimula adoptarea vehiculelor electrice și ar reduce importurile de petrol cu ​​45 de miliarde de euro între 2026 și 2035, comparativ cu un scenariu cu obiective slăbite de reducere a emisiilor de CO2”, adaugă T&E.

(sursa: Mediafax)