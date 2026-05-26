Facturi uriașe la întreținere, în aprilie 2026: Unii români au plătit mai mult decât în plină iarnă

În mai multe oraşe din ţară, proprietarii apartamentelor cu două camere au primit de plată sume care ajung sau chiar depăşesc 1.000 de lei, pe fondul temperaturilor scăzute şi al creşterii generale a costurilor.

Facturi record în luna aprilie

Ilie Vatamanu, proprietarul unui apartament cu două camere din Suceava are centrală proprie și spune că factura totală pentru luna aprilie s-a apropiat de 1.000 de lei.

„Numai gazul a fost în jur de 450 de lei. La întreţinere am avut încă 340 de lei, unde intră apa, curăţenia, lumina pe casa scării şi liftul”, a explicat acesta pentru observatornews.ro.

Întrebat dacă a mai plătit vreodată atât de mult într-o lună de primăvară, acesta a răspuns: „Nu, e vârful acum”.

Situaţia este similară şi pentru alţi români care au ajuns să achite în aprilie facturi comparabile cu cele din sezonul rece.

„488 de lei, şi nici nu stăm prea mult acasă. Plecăm dimineaţa şi venim seara. Înainte plăteam în jur de 290 de lei”, a spus Maria, proprietara unui apartament cu două camere.

Cât costă întreținerea în Oradea

Locuitorii din Oradea reclamă aceleaşi probleme. Unii proprietari spun că facturile au depăşit chiar şi costurile din timpul iernii.

„La un apartament cu două camere am avut de plată 949 de lei pentru luna aprilie. Trebuie să strângem cureaua şi să punem bani deoparte ca să putem achita întreţinerea”, a precizat o locatară.

Un alt contribuabil susţine că factura din aprilie a fost mai mare față de cea din decembrie: „Am plătit 1.100 de lei de Crăciun şi 1.300 în aprilie”.

Costuri mai mari şi în Bucureşti

Creşteri importante la întreținere sunt şi în Capitală, unde facturile sunt cu până la 40% mai mari faţă de anul trecut, atât pentru locuinţele racordate la sistemul centralizat, cât şi pentru cele cu centrală proprie.

„Ultima factură a fost 555 de lei, pentru aprilie”, a spus un bucureştean. Alţi proprietari afirmă că doar gazul a ajuns la aproximativ 400 de lei, în timp ce întreţinerea totală a depăşit 500 de lei.

Administratorii de bloc confirmă majorările. „Factura la căldură pentru luna aprilie este de 5.000 de lei, deşi căldura a fost oprită pe 15 aprilie. În martie, pentru o lună întreagă, factura a fost de 5.900 de lei”, a explicat Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

Care sunt motivele scumpirilor?

Specialiştii spun că temperaturile neobişnuit de scăzute din aprilie 2026 au prelungit perioada de încălzire, ceea ce s-a reflectat direct în facturi. Însă încălzirea prin sistemul public de termoficare a fost livrată doar până pe 15 aprilie.

„Luna aprilie a venit cu temperaturi mai scăzute, iar pe lângă asta vorbim despre o inflaţie generalizată. Costurile de întreţinere includ multe cheltuieli, de la salariile administratorilor, până la serviciile de contabilitate”, a explicat Corina Murafa, expert în energie.

Potrivit datelor oficiale, cheltuielile pentru apă, canalizare şi salubritate au crescut cu circa 15% faţă de anul trecut.

În acelaşi timp, specialiştii atrag atenţia că 20% dintre români se confruntă deja cu sărăcie energetică şi întârzieri la plata facturilor.