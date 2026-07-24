Un SUV cu nume de vitamină: B10, un altfel de hibrid. Ce noutăți aduce Leapmotor

Leapmotor B10 Hybrid EV nu încearcă să fie un campion al off-road-ului și nici un sportiv de weekend. Este o mașină gândită pentru familii, pentru naveta zilnică și pentru cei care vor senzația unui automobil electric fără stresul căutării permanente a unei prize. Traseul de test a inclus București – ATRA Doftana – Ploiești, cu porțiuni urbane aglomerate, DN1, urcări spre Valea Doftanei, serpentine și drumuri județene numai bune pentru a înțelege adevăratul caracter al noului SUV din portofoliul Leapmotor.

La dispoziție am avut atât versiuni 100% electrice, cât și noul Hybrid EV cu sistem Range Extender. Leapmotor insistă să spună că B10 Hybrid EV nu trebuie comparat cu hibridele clasice. Și, într-o anumită măsură, are dreptate. Motorul termic de 1,5 litri nu pune niciodată în mișcare roțile. El funcționează exclusiv ca generator de electricitate, în timp ce propulsia este asigurată permanent de motorul electric. Practic, senzația este aceea a unui automobil electric, doar că autonomia este extinsă atunci când bateria începe să se golească. Sistemul utilizează o baterie de 18,8 kWh, un generator de 50 kW și un rezervor de 50 de litri, autonomia combinată ajungând la până la 900 km, iar cea electrică la până la 86 km. În practică, exact acesta este marele avantaj. În București rulezi aproape ca într-un EV, iar când pleci spre munte nu mai începi să cauți obsesiv stații rapide de încărcare. Ca idee de consum, după un traseu de 76 de km făcuți într-o oră și jumătate computerul de bord a indicat 7,2 litri/100 de km benzină și 19,6 kWh/100 de km energie electrică. Mașina a mers 36% pur electric și 64% ajutată de generatorul pe benzină. Leapmotor oferă patru moduri energetice: EV+, EV, Fuel și Power+. Primele două prioritizează rularea electrică, în timp ce Fuel conservă bateria pentru utilizarea ulterioară, iar Power+ folosește întreaga capacitate a sistemului pentru performanțe maxime și depășiri mai sigure.

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Pleacă liniștit. Chiar prea liniștit

Dacă ai urcat până acum într-un Tesla, Hyundai Ioniq 5 sau Kia EV6 și te aștepți la acel șut în spate când apeși accelerația, pregătește-te pentru o surpriză. Leapmotor B10 este setat mult mai conservator. La plecarea de pe loc și în sprinturile scurte reacția este ușor întârziată. Nu este lentă, însă nici explozivă. Simți că electronica filtrează comenzile și că prioritatea este confortul, nu spectacolul. Abia după ce viteza crește motorul electric începe să livreze puterea mai convingător. În fond, nici nu este acesta scopul mașinii. B10 nu încearcă să impresioneze prin accelerații de supercar, ci prin liniștea și naturalețea cu care parcurge kilometri. Suspensiile sunt excelente pentru drumurile românești. Aici Leapmotor chiar merită o bilă albă pentru că sunt setate să absorbă surprinzător de bine denivelările, fără să devină prea moi sau imprecise în viraje. Pe asfaltul imperfect dintre Câmpina și Valea Doftanei mașina rămâne stabilă, iar confortul este bun. Direcția poate fi configurată din meniul multimedia, de la Strong la Comfort, iar aceeași posibilitate există și pentru răspunsul accelerației. Poți modifica inclusiv strategia de încărcare a bateriei, astfel încât mașina să păstreze mai multă energie pentru oraș sau să folosească generatorul mai devreme. Toate aceste setări sunt ascunse în tabletă, lucru modern, dar uneori prea complicat.

Totul se face din tabletă. Absolut tot

Prima impresie este că cineva a studiat foarte atent concurența europeană. Materialele sunt moi în majoritatea zonelor pe care le atingi frecvent, tapițeria deschisă la culoare oferă senzația de spațiu, iar designul minimalist este bine executat. Scaunele sunt confortabile și oferă suficientă susținere laterală pentru un SUV de familie, cele din față sunt ventilate și încălzite. Spațiul din față este excelent, la fel și cel din spate, iar consola centrală suspendată creează numeroase locuri pentru depozitare. Instrumentarul digital este amplasat pe coloana de direcție și se mișcă odată cu reglarea volanului, soluție rar întâlnită și foarte practică, deoarece informațiile rămân permanent în câmpul vizual. În centrul atenției stă ecranul multimedia de 14,6 inci, cu rezoluție foarte bună și grafică modernă, bazat pe sistemul LEAP OS 4.0 Plus și procesorul Qualcomm 8155. Acesta suportă Apple CarPlay și Android Auto atât wireless, cât și prin cablu. Totuși, în timpul testului au apărut și mici buguri de software, inerente unui sistem foarte nou. Nimic grav, dar suficient cât să observi că platforma încă are nevoie de câteva actualizări OTA. Există însă și reversul medaliei. Nu ai aproape deloc butoane fizice. Climatizarea, direcția, răspunsul accelerației, recuperarea energiei și numeroase alte funcții sunt controlate exclusiv din ecranul central. Pentru utilizatorii pasionați de tehnologie acest lucru nu reprezintă o problemă. Pentru cineva care vrea doar să reducă temperatura cu două grade în mers, poate deveni frustrant. Leapmotor merge pe aceeași filosofie digitală și la accesul în automobil. Mașina poate fi descuiată și încuiată folosind telefonul mobil sau cartela NFC amplasată discret pe oglinda exterioară a șoferului. Este o soluție elegantă și foarte practică, mai ales atunci când pleci la alergare sau la plajă și nu vrei să cari cheia după tine. Există însă un lucru care ne-a atras imediat atenția. Semnalizatorul. Sunetul este atât de discret încât, în multe situații, aproape că nu îl auzi. De câteva ori am continuat să rulăm după depășire cu semnalizarea pornită fără să ne dăm seama imediat.

Cât poți ieși cu el de pe asfalt

Privit din exterior, Leapmotor B10 Hybrid EV are toate ingredientele unui SUV modern: gardă la sol generoasă, poziție înaltă la volan și o siluetă robustă. Totuși, nu trebuie confundat cu un off-roader. Este un SUV cu tracțiune pe o singură punte, construit în primul rând pentru familii, naveta zilnică și vacanțele lungi, nu pentru trasee de off-road. Asta nu înseamnă însă că trebuie să te limitezi strict la asfalt. Pe traseul nostru am avut ocazia să-l conducem și pe serpentinele spectaculoase din zona Barajului Paltinu și chiar pe o porțiune unde asfaltul lasă loc porțiunilor pietruite și denivelate. Chiar și în aceste condiții, B10 s-a comportat surprinzător de bine. Suspensiile, bine calibrate, absorb eficient denivelările fără să transmită șocuri neplăcute în habitaclu, iar direcția rămâne precisă chiar și atunci când asfaltul este departe de a fi perfect. Garda la sol este de 170 mm, unghiul de atac este de 19 grade, iar unghiul de degajare ajunge la 24 de grade. Aceste valori nu transformă B10 într-un model destinat aventurilor extreme, însă sunt suficiente pentru drumuri forestiere ușoare, drumuri pietruite, borduri înalte, zăpadă sau drumurile de acces către cabane și pensiuni. De fapt, exact aici se află punctul forte al lui B10. Nu încearcă să fie ceea ce nu este. Este un SUV de familie care poate ieși fără emoții de pe asfalt atunci când vacanța o cere, fără să pretindă că poate ține pasul cu un veritabil 4x4. Pentru majoritatea cumpărătorilor, acesta este, probabil, compromisul ideal. Prețul de pornire este de 25.990 euro prin Programul Rabla.

Avataje

raport calitate-preț

tehnologii de ultimă oră

rulează mult electric





Dezavantaje

nu e 4x4

se pune prea mult accent pe tableta multimedia

nu prea auzi semnalizatorul





cifre

218 cai

170 km/h viteza maximă

334 litri capacitatea portbagajului

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