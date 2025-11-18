Bitcoin a pierdut toate câștigurile din 2025 și a scăzut sub 90.000 de dolari

Criptomoneda sensibilă la risc a pierdut toate câștigurile din acest an și se află acum cu aproape 30% sub maximul de peste 126.000 de dolari înregistrat în octombrie. Ultima scădere a fost de 1,1%, la 92.891 de dolari, după ce a ajuns la 89.286,75 dolari.

Aproximativ 1,2 trilioane de dolari au fost șterse din valoarea totală de piață a tuturor criptomonedelor în ultimele șase săptămâni, potrivit CoinGecko, un site de monitorizare a pieței, citat de Reuters.

Participanții la piață au afirmat că o combinație de îndoieli cu privire la viitoarele reduceri ale ratei dobânzii în SUA și aversiunea față de risc pe piețele mai largi, care au oscilat după o lungă perioadă de creștere, a dus la scăderea criptomonedelor.

„Vânzarea în cascadă este amplificată de companiile listate și instituțiile care își lichidează pozițiile după ce s-au înghesuit în timpul creșterii, agravând riscurile de contagiune pe piață”, a declarat Joshua Chu, copreședinte al Hong Kong Web3 Association.

„Când sprijinul se diminuează și incertitudinea macroeconomică crește, încrederea se poate eroda cu o viteză remarcabilă”.

Speculatorii care au investit în criptomonede în speranța unei reglementări favorabile din partea SUA au început să se retragă, provocând ieșiri constante din ETF-uri și instrumente similare în ultimele săptămâni, a declarat Joseph Edwards de la Enigma Securities.

„Presiunea de vânzare nu este extraordinară, dar vine într-un moment relativ slab pentru cumpărători... mulți cumpărători de retail au fost afectați în timpul prăbușirii fulgerătoare de luna trecută”, a spus el, referindu-se la prăbușirea din octombrie, în care au avut loc lichidări în valoare de 19 miliarde de dolari în pozițiile cu efect de levier.

Stocurile de criptomonede, precum Strategy, minerii precum Riot Platforms și Mara Holdings, precum și bursa Coinbase au înregistrat scăderi odată cu deteriorarea stării de spirit.

Anul acesta s-a înregistrat un boom al companiilor publice care dețin criptomonede, companii mici din sectoare necorelate devenind proxy-uri pentru criptomonede prin anunțarea planurilor de a cumpăra și deține criptomonede în bilanțurile lor.

Însă Standard Chartered Bank a estimat că o scădere sub 90.000 de dolari a bitcoinului ar putea lăsa jumătate din deținerile de bitcoin ale acestor companii „sub apă” – un termen care se referă de obicei la deținerea de active cu o valoare mai mică decât cea plătită pentru ele.

Companiile listate dețin în total 4% din toate bitcoin-urile aflate în circulație și 3,1% din ether, a declarat Standard Chartered.

Cel mai mare deținător corporativ de bitcoin, Strategy, și-a mărit stocul. Fondatorul Michael Saylor a declarat că firma a achiziționat 8.178 de bitcoin luni.

Duminică, Strategy deținea 649.870 de tokenuri la aproximativ 74.433 dolari per bitcoin, a declarat Saylor pe X.

Criptomoneda ether a fost, de asemenea, sub presiune de luni de zile și a pierdut aproape 40% din valoarea sa față de maximul din august, de peste 4.955 de dolari.

„Per ansamblu, sentimentul este destul de scăzut în ceea ce privește criptomonedele și este așa de la eliminarea efectului de levier din octombrie”, a declarat Matthew Dibb, director de investiții la Astronaut Capital.

(sursa: Mediafax)