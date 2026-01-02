Români care Dezvoltă România: Unim România - crezul companiei aeriene românești

Marius Pandel, CEO & Președinte AnimaWings: „Unul din motto-urile noastre și ceea ce ne-am dorit a fost să unim România. Și aș putea spune că suntem Maverick în aviație, în momentul acesta în România, aducând aeronave noi și schimbând un pic dinamica din piață, pentru că un pic cursele interne erau monopolizate de pasagerii care călătoreau în mod frecvent către instituții sau business foarte mare și cumva biletele de avion pe cursele interne erau foarte scumpe. De când am apărut în piață, accesul la călătoria cu avionul pe cursele interne este mult mai accesibilă și se vede asta inclusiv în concurența noastră.”

Într-adevăr, odată cu apariția companiei, filosofia s-a schimbat pe toată piața, dar s-au schimbat și prețurile. Acum se zboară ușor, frecvent și la tarife accesibile către zone din România în care era greu de ajuns. Așa crește turismul, așa crește deschiderea celui care călătorește și în propria sa țară.

Marius Pandel, CEO & Președinte AnimaWings: „Noi venind din zona de turism, ne dorim foarte mult ca inclusiv românii care vor să călătorească și să vadă țara să apeleze la acest mijloc de transport, care este extrem de facil: 35 de minute de zbor până la Cluj sau maxim 50 de minute până la Timișoara.”

Însă schimbarea pieței nu se oprește doar la prețuri. Ci și la condițiile de călătorie. Cei care aleg să zboare cu operatorul român pot să folosească un serviciu complet nou și anume all inclusive în avion. Aeronavele sunt noi și, la fel de important, au fost alese astfel încât să fie mai puțin poluante. Companie cu acționariat sută la sută românesc, AnimaWings își concentrează atenția inclusiv pe păstrarea capitalului în țară și are parteneri cu valori similare.

Marius Pandel, CEO & Președinte AnimaWings: „Banca Transilvania este un brand românesc, ca și noi și putem spune că ne place foarte tare această asociere, pentru că, cumva, strategic pentru România, este nevoie de aceste branduri. Această bancă care a dovedit în ultimii ani că poate fi cea mai mare bancă din România. Ne plac modelele și ne ajută foarte mult. În primul rând pentru că avem aceeași filozofie și pentru că înțeleg foarte bine piața românească cum funcționează, cum funcționează clientul român.”

Operatorul aerian nu este doar o afacere, ci și o declarație de intenție: aceea de a readuce aviația românească acolo unde a fost odată – respectată în regiune, competitivă și orientată către oameni.