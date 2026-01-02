Revelion violent în Olanda: biserică istorică arsă, morți și sute de arestări din cauza artificiilor

Incendiu devastator la biserica Vondelkerk din Amsterdam în Revelionul 2026: turnul s-a prăbușit, doi morți din cauza artificiilor

Un incendiu masiv a distrus joi dimineața biserica istorică Vondelkerk din Amsterdam, chiar în ajunul Anului Nou 2025. Situată lângă celebrul Vondelpark, clădirea neogotică din 1872 – proiectată de arhitectul Pierre Cuypers, cel care a semnat și Rijksmuseum și Gara Centrală – a fost cuprinsă de flăcări puțin după miezul nopții. Turnul de 50 de metri s-a prăbușit, iar acoperișul a fost grav avariat, dar structura principală ar putea fi salvată, conform autorităților locale.

Poliția și pompierii investighează cauzele, dar media olandeză suspectează artificii ilegale. Imagini virale arată flăcări propagându-se rapid, cu pompieri luptând ore în șir. Biserica, folosită recent pentru concerte și evenimente, a dus la evacuarea rezidenților din zonă.

???????? Shortly after New Year’s, a major fire broke out at Amsterdam’s historic Vondelkerk, with flames engulfing the top of the church.



Built in the late 1800s by architect Pierre Cuypers, the former Catholic church later became a cultural and events venue after closing for worship… pic.twitter.com/8H3QGFnHzl — Europa.com (@europa) January 1, 2026

Un simbol al orașului, proiectat de arhitectul Rijksmuseumului

Vondelkerk este una dintre clădirile istorice importante ale Amsterdamului, fiind proiectată de Pierre Cuypers, unul dintre cei mai renumiți arhitecți olandezi, cunoscut și pentru Rijksmuseum și Gara Centrală.

În ultimii ani, biserica nu a mai fost folosită pentru slujbe religioase, ci ca spațiu pentru concerte și evenimente culturale, fiind o atracție turistică apreciată.

Doi morți și haos cu artificii în Olanda

Revelionul 2025 din Olanda s-a încheiat tragic: doi oameni au murit în accidente cu artificii. Un bărbat de 38 de ani a decedat în Aalsmeer, lângă Amsterdam, iar un băiat de 17 ani din Nijmegen, în estul țării. Poliția raportează "violente fără precedent" – aproximativ 250 de arestări, atacuri cu cocktailuri Molotov asupra poliției în Breda și bombardamente cu artificii asupra serviciilor de urgență.

Șefa sindicatului poliției, Nine Kooiman, a povestit cum a fost atacată de trei ori cu explozibili în Amsterdam. Autoritățile au emis o alertă națională prin telefoane mobile, cerând să nu sune la urgențe decât în cazuri de viață sau moarte, potrivit Euronews și BBC.

Spitalul de oftalmologie din Rotterdam a tratat 14 pacienți cu răni la ochi, inclusiv 10 minori, doi operați. Zonele fără artificii au avut efect minim.

Ultimul Revelion cu artificii pentru populație

Revelionul din 2025 marchează ultimul an înainte de intrarea în vigoare a interdicției naționale privind vânzarea de artificii către consumatori. Medicii, pompierii și politicienii au cerut ani la rând această măsură.

În ciuda zonelor declarate „fără artificii”, olandezii au cumpărat cantități record. Potrivit Asociației Olandeze de Pirotehnie, în acest an s-au cheltuit 129 de milioane de euro pe artificii.

Incendiul Vondelkerk marchează un simbol dureros al riscurilor Revelionului cu artificii, în contextul interdicției iminente din Olanda.

Violențe similare în Belgia, Franța și Germania

Haosul s-a extins în Europa: în Belgia, peste 100 de arestări în Anvers (poliția folosind gaze lacrimogene împotriva copiilor de 10-11 ani care aruncau cu pietre și artificii profesionale) și 70 în Bruxelles. Un copil de 12 ani a fost grav rănit.

Germania: doi tineri de 18 ani au murit după ce au folosit explozibili artizanali

În Germania, doi tineri de 18 ani au murit în Bielefeld din cauza explozivilor artizanali, suferind răni fatale la față. Unul dintre cei doi adolescenţi a murit la locul accidentului în cartierul Baumheide din Bielefeld. Cel rănit în districtul Brake a murit din cauza leziunilor după ce încercările de a-l resuscita la spital au eşuat.



Tipul de artificii implicat în cele două accidente nu a fost dezvăluit deocamdată.



Potrivit informaţiilor furnizate de poliţiei, au existat martori la ambele incidente şi, iniţial, nu au existat indicaţii privind neglijenţa unei terţe părţi.



Tot în noaptea de Revelion, un tânăr de 23 de ani şi-a pierdut mâna stângă de la explozia unor artificii în Reddelich, lângă oraşul Rostock din nord-estul Germaniei, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei. Nu se cunoaşte tipul de artificii implicat în incident.



La Berlin, cinci persoane au fost internate la Spitalul de Urgenţă cu răni provocate de artificii până miercuri la ora 22:30 (21:30 GMT), a declarat spitalul pe X. Dintre acestea, două persoane au fost grav rănite.



În Leipzig, o fată de 16 ani şi-a rănit grav mâna încercând să aprindă artificii ilegale, au spus poliţiştii. Adolescenta şi-a pierdut

degetul mic şi o parte din degetul inelar.



În Germania, artificiile sunt permise doar cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou.

Peste 1.000 de vehicule incendiate şi peste 500 de persoane reţinute în Franţa în noaptea de Revelion

Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France Presse citat de Agerpres.

What’s happening on the streets of France?



New Year’s celebrations, plus Algeria’s 3–1 Africa Cup of Nations victory, and the result is chaos.



Riots.

Cars set on fire.

Widespread violence.



505 people arrested.

1,173 vehicles destroyed.

Multiple injuries reported.



It’s loss of… pic.twitter.com/gEQzQJDQEG — Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) January 2, 2026

În total, 505 persoane au fost reţinute, iar 403 au fost plasate în arest preventiv, se arată într-un comunicat al ministerului. Comparativ, în noaptea de Revelion dintre 2024 şi 2025 au fost înregistrate 420 de reţineri şi 310 arestări preventive la nivel naţional.



Numărul vehiculelor incendiate a crescut însă faţă de anul trecut. Potrivit datelor oficiale, 1.173 de maşini au fost incendiate în 2025, faţă de 984 în 2024.



Cu toate acestea, Ministerul de Interne susţine că situaţia generală a fost mai calmă. "Toţi prefecţii de zonă au raportat o noapte mai puţin agitată în cartiere comparativ cu anul trecut şi violenţe urbane mai limitate", a precizat instituţia, menţionând şi un număr mai redus de atacuri directe asupra forţelor de ordine.



Chiar şi aşa, poliţiştii au fost ţinta unor atacuri cu mortiere artizanale şi artificii în mai multe oraşe, printre care Nisa, Lyon, Strasbourg şi Rennes, potrivit unor surse din poliţie citate de AFP.



Pentru asigurarea ordinii publice în noaptea de 31 decembrie au fost mobilizaţi aproximativ 90.000 de poliţişti şi jandarmi la nivel naţional, dintre care 10.000 în Paris şi zona metropolitană apropiată, acelaşi efectiv ca în anul precedent.