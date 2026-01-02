UPDATE Operațiune amplă de căutare a doi bărbați care au căzut în râul Olt

UPDATE:

Din datele preliminare, cele două persoane se aflau la pescuit, cu o barcă. Aceasta a fost extrasă din apă de echipele de căutare.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Echipaje din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea, cu două autospeciale pentru intervenție și descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție, două bărci cu motor și o ambulanță SMURD, au intervenit vineri dimineața pentru căutarea și salvarea a două persoane căzute în râul Olt, în zona localității Dobroteasa.

De asemenea, au fost alertate echipele de scafandri din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea.

În sprijinul pompierilor acționează și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță.

Primele echipaje ajunse la fața locului au salvat un bărbat în vârstă de 65 de ani, acesta fiind adus la mal cu semne vitale. Pacientul a fost transportat la UPU Vâlcea.

Al doilea bărbat, de aproximativ 28 de ani, a fost găsit inconștient. Acesta a fost adus la mal și a fost predat echipajelor medicale.

(sursa: Mediafax)