Cinci zile de doliu, în Elveția, după incendiul în care au murit 40 de oameni

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   09:15
Sursa foto: X-@FocusFR/Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana

Elveția va ține cinci zile de doliu după ce un incendiu „fără precedent” a mistuit un bar aglomerat, ucigând aproximativ 40 de persoane și rănind 115 persoane care sărbătoreau la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi alpină Crans-Montana.

Președintele țării, Guy Parmelin, a descris incendiul ca fiind unul dintre cele mai traumatizante evenimente din istoria Elveției. „A fost o dramă de o amploare necunoscută”, a spus el, adăugând un omagiu numeroaselor „vieți tinere care au fost pierdute și întrerupte”, potrivit The Guardian.

Elveția le datorează acelor tineri, ale căror „proiecte, speranțe și vise” au fost zădărnicite, să se asigure că o astfel de tragedie nu se va mai întâmpla niciodată, a adăugat președintele.

Într-o regiune aglomerată de turiști care schiază pe pârtii, autoritățile au făcut apel la populație la prudență în zilele următoare. I-au îndemnat să evite orice accidente care ar putea necesita resurse medicale deja suprasolicitate.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu elvetia morti
