Lovitură pentru piața imobiliară: Cât costă casele cumpărate pe Temu și AliExpres?

Casele modulare, de tip container, sunt prezentate ca soluții rapide și accesibile pentru cei care își doresc o locuință proprie fără costurile unei construcții tradiționale. Unele modele includ două sau trei dormitoare, baie, bucătărie, spațiu de zi și chiar panouri solare, fiind gata de utilizare imediat după instalare.

Cât costă casele chinezești?

Printre cele mai populare oferte sunt locuințele cu suprafețe variabile. Un model cu trei dormitoare începe de la 4.800 de euro și beneficiază de livrare gratuită din China, cu termen estimat de transport de aproximativ două luni.

Potrivit descrierilor publicate de comercianți, acestea sunt realizate din materiale izolatoare și sunt proiectate pentru a rezista la condiții meteorologice dificile. Unele modele pot fi personalizate în funcție de cerințele cumpărătorului, iar vânzătorii oferă inclusiv garanții de până la cinci ani.

Prețurile extrem de reduse au atras atenția utilizatorilor din întreaga lume, dar au generat și întrebări privind calitatea materialelor, rezistența în timp și costurile reale necesare pentru instalare și utilizare, noteaeză observatornews.ro.

Ce spun cumpărători?

Pe rețelele sociale au apărut numeroase videoclipuri realizate de persoane care au achiziționat astfel de locuințe și au documentat întregul proces, de la comandă până la montaj.

Un utilizator din Marea Britanie a filmat momentul în care casa comandată online a ajuns la destinație, în Birmingham. Un alt cumpărător a relatat că locuința a suferit unele deteriorări în timpul transportului, însă s-a declarat mulțumit că produsul a fost livrat iar dimensiunile au corespuns așteptărilor.

Printre cei care au testat aceste construcții esteTammy, o femeie din Australia care a prezentat pe YouTube experiența sa după șase luni de folosire.

Locuința s-a menținut funcțională, însă nu au lipsit problemele. Proprietara a semnalat infiltrații și mici defecte care au necesitat reparații suplimentare.

„Primești ceea ce plătești”, a concluzionat aceasta, spunând că a rezolvat singură o parte dintre problemele apărute.

Ea afirmă căc spațiul oferit de o astfel de casă este potrivit pentru o persoană singură sau un cuplu, fiind dificil de utilizat de familii numeroase.

Case de pe Temu, testate de creatorii de conținut

Fenomenul nu se limitează la AliExpress. În Statele Unite, mai mulți creatori de conținut au cumpărat și testat locuințe prefabricate comercializate prin Temu.

Royalty Family a prezentat într-un videoclip o astfel de casă, iar reacțiile publicului au fost în mare parte pozitive. Mulți dintre cei care au urmărit imaginile au declarat că rezultatul final depășește așteptările pentru o construcție achiziționată online la un preț atât de mic.

Un alt creator de conținut, Unspeakable, a cumpărat mai multe module pe care le-a unit pentru a forma o locuință mai mare. În timpul unor teste realizate în condiții de vânt puternic, structura a prezentat însă vibrații vizibile, alimentând discuțiile privind rezistența construcțiilor în condiții extreme.

Popularitate în creștere, pe fondul crizei locuințelor

Interesul pentru astfel de soluții vine într-un context marcat de creșterea prețurilor la locuințe și a costurilor de închiriere în multe state occidentale.

În Marea Britanie, de exemplu, tot mai mulți tineri continuă să locuiască împreună cu părinții din cauza dificultăților financiare. Datele recente arată o creștere semnificativă a numărului persoanelor cu vârste între 25 și 34 de ani care nu își permit o locuință proprie.

În aceste condiții, casele prefabricate comercializate online sunt promovate ca o alternativă accesibilă pentru cei care caută o soluție rapidă și cu investiții reduse.

Totuși, specialiștii atrag atenția că prețul afișat reprezintă doar o parte a costului final. Transportul local, amplasarea pe teren, racordarea la utilități, obținerea autorizațiilor și eventualele lucrări suplimentare pot crește considerabil investiția inițială.

Astfel, deși ideea unei case cumpărate online și livrate direct din China continuă să stârnească interes pe internet, durabilitatea și costurile reale rămân principalele întrebări la care cumpărătorii caută răspunsuri.