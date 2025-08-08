Creditele ipotecare clasice câștigă teren, în detrimentul programului "Noua Casă"

Bugetul pentru program a fost redus la 500 de milioane de lei, jumătate din plafonul alocat în 2024, reflectând reducerea cererii

Această tendință a fost influențată de mai mulți factori: creșterea dobânzilor, birocrația implicată în procesul de aprobare și creșterea TVA de la 9% la 21% pentru locuințele noi, care face mai dificilă găsirea de locuințe accesibile în marile orașe.

Avantaje "Noua Casă"

Avantajele programului „Noua Casă” includ un avans redus de 5% pentru locuințele cu prețuri sub 70.000 de euro și onorarii notariale cu 30% mai mici față de media pieței. Totuși, dobânda la aceste credite este variabilă, compusă din IRCC plus o marjă fixă de până la 2%, ceea ce poate duce la costuri mai mari pe termen lung, în special când IRCC este ridicat.

Avanaje credit ipotecar clasic

Comparativ, creditele ipotecare clasice oferă dobânzi fixe mai mici în primii ani (de exemplu, în jur de 4,9% față de 7,55% la „Noua Casă” pentru un apartament de 250.000 lei), dar necesită un avans mai mare, de obicei 15%. Acestea au devenit mai atractive datorită ratelor mai mici și stabilității dobânzilor în primii 3-5 ani, în contextul în care dobânzile variabile la „Noua Casă” au crescut. Î

n plus, procesul de accesare al unui credit ipotecar clasic este mai simplu comparativ cu „Noua Casă”, care implică aprobarea garanției de stat.

În concluzie, deși „Noua Casă” rămâne o opțiune pentru cei care dispun de un avans mic, mulți cumpărători aleg în prezent creditele ipotecare clasice datorită dobânzilor mai mici și stabilității ratelor în primii ani, în pofida faptului că rebuie să plătească un avans mai mare.

Creșterea TVA-ului și birocrația ridicată au redus semnificativ atractivitatea programului pentru românii care doresc să-și cumpere o locuință în 2025, potrivit observatornews.ro.