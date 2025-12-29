O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare

În Germania, se discută din nou dacă actualul sistem de pensii mai poate fi susținut pe termen lung. Consiliul Economic al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a cerut public, duminică, creșterea vârstei de pensionare peste pragul actual de 67 de ani. Organizația, apropiată de CDU, unul dintre principalele partide politice din Germania, invocă presiunile demografice și riscurile financiare pe termen lung.

Potrivit secretarului general al organizației, Wolfgang Steiger, actualul sistem de pensii este supus unei presiuni tot mai mari din cauza îmbătrânirii populației și a creșterii numărului de pensionari. „Este necesară o creștere consecventă a vârstei de pensionare, chiar și peste 67 de ani”, a declarat Steiger, citat de Die Welt.

Wolfgang Steiger a explicat că sistemul de pensii este supus unei presiuni tot mai mari din cauza schimbărilor demografice și a poverii tot mai mari asupra sistemului de pensii bazat pe redistribuire. „Este timpul să modernizăm structura asigurărilor pentru bătrânețe și să o facem viabilă pentru viitor”, a precizat oficialul german.

O comisie numită de guvernul federal german analizează în prezent posibile reforme ale sistemului de pensii. Mandatul acesteia include și evaluarea vârstei legale de pensionare, care urmează să ajungă treptat la 67 de ani.

În Germania, pensiile cresc, de regulă, în funcție de salarii, iar guvernul a decis în decembrie să garanteze prin lege că pensiile vor continua să țină pasul cu salariile. Din cauza costurilor ridicate pentru bugetul de stat, măsura a fost criticată de numeroși economiști.

Consiliul Economic al CDU susține că o soluție durabilă ar fi legarea automată a vârstei de pensionare de speranța de viață, astfel încât sistemul să se adapteze mai bine realităților demografice. Organizația indică drept exemple Suedia, Danemarca și Țările de Jos, unde au fost introduse sau sunt în curs de implementare mecanisme similare.

„Creșterea vârstei de pensionare, acumularea de rezerve de capital și o distribuire mai echitabilă a poverilor între generații sunt piloni esențiali ai unui sistem de pensii sustenabil”, a mai spus Steiger.

Deocamdată, propunerea nu reprezintă o decizie guvernamentală, ci face parte dintr-o dezbatere politică și economică amplă. Însă discuțiile despre pensii vor deveni tot mai sensibile în Germania, pe măsură ce se pensionează generația născută după al doilea război mondial.

