Piața imobiliară, în scădere. Vânzările de locuințe s-au redus în primele 9 luni din 2025

Analiza SVN Romania s-a făcut pe baza statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Astfel, în București și Ilfov s-au vândut aproximativ 41.500 de unități rezidențiale, în scădere cu 3,4% comparativ cu rezultatul înregistrat în primele nouă luni ale anului trecut. Rezultatul reprezintă o îmbunătățire comparativ cu scăderea anuală de 7,9% înregistrată la finalul primului semestru din acest an.

Defalcat, în București s-a înregistrat o scădere anuală de 4,4% a numărului de unități rezidențiale tranzacționate, în timp ce în județul Ilfov s-a înregistrat o creștere anuală de 2,2% a vânzărilor rezidențiale înregistrate în primele nouă luni din 2025.

Rezultatul de vânzări din regiunea București-Ilfov a fost înregistrat într-un context în care numărul de locuințe noi finalizate a scăzut cu circa 3% în primele șase luni din acest an față de primul semestru din 2024, când a fost înregistrat cel mai mic număr de locuințe terminate în București și împrejurimi din ultimii cinci ani.

De asemenea, vârful de vânzări înregistrat în luna iulie, determinat de anunțata eliminare a facilităților TVA la achiziția de locuințe noi, a influențat pozitiv rezultatul total de locuințe tranzacționate în 2025, însă trebuie avut în vedere că și luna august a adus o majorare a vânzărilor comparativ cu august 2024.

„Piața rezidențială din România și-a dovedit încă o dată reziliența și fundamentele sale solide, rezultatele înregistrate după primele nouă luni fiind foarte bune ținând cont de toate elementele negative care au influențat vânzările și o multitudine de estimări pesimiste. Segmentele middle-market și premium, care dețin ponderea majoritară în oferta de locuințe noi, nu au fost afectate în această perioadă, în timp ce creșterea TVA va influența rezultatele pe termen mediu înregistrate pe segmentul mass market – totuși, accesibilitatea a rămas la un nivel bun și cumpărătorii se pot îndrepta spre locuințele deja finalizate”, a comentat Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

Constanța și-a consolidat poziția de cea mai mare piață rezidențială regională după numărul de locuințe vândute (notă: exceptând regiunea București – Ilfov), care a fost cu 17,4% mai mare în primele nouă luni din 2025 față de perioada similară din 2024. Următoarea poziție este ocupată de Cluj, unde vânzările rezidențiale au crescut cu 6,6%, de Timiș, unde s-a înregistrat o scădere de 14,2% și de Brașov, unde s-a înregistrat de asemenea o scădere de 8,5%.