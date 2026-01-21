România, pe locul 3 în lume la deținerea locuințelor: aproape 94% dintre români sunt proprietari

Indicatorul plasează România printre liderii globali în ceea ce priveşte accesibilitatea proprietăţii, alături de Coreea de Sud şi Polonia.



În ultimii cinci ani, rata de deţinere a locuinţelor din România a înregistrat o scădere de 1,98%, în condiţiile în care preţurile locuinţelor au crescut cu 5,19% numai în ultimele 12 luni. Studiul arată că scorul României în cadrul indexului de deţinere a locuinţei este de 77,95.



Studiul mai evidenţiază diferenţe semnificative între regiunile europene, statele din Europa de Est şi de Nord, precum România, Polonia şi Letonia, înregistrând rate de deţinere a locuinţelor superioare celor din numeroase ţări din Europa de Vest.



Analiza a examinat 36 de ţări, măsurând ratele de deţinere a locuinţelor, tendinţele de schimbare pe 5 ani, schimbările anuale ale preţurilor locuinţelor şi indicatori de accesibilitate, inclusiv veniturile şi costurile esenţiale de trai.



Potrivit studiului citat, Coreea de Sud ocupă primul loc la nivel global cu un scor solid de 86,33 în indexul de deţinere a locuinţei. Rata de deţinere a locuinţei în această ţară este de 84,8%, iar în ultimii 5 ani a crescut cu aproape 10%, în timp ce modificările preţurilor locuinţelor au fost minime, susţinând stabilitatea pentru potenţialii cumpărători.



Polonia ocupă locul doi cu o rată de deţinere a locuinţei de 86,8% şi o creştere constantă în ultimii cinci ani (+3,83%), în ciuda creşterii recente a costurilor locuinţelor. România ocupă locul trei cu cea mai mare rată de deţinere a locuinţei din lume (93,9%), deşi scăderile minore în ultimii ani o plasează imediat după Polonia în scorul global.



Europa de Est şi de Nord domină primele locuri datorită unor nivele relativ ridicate de deţinere a locuinţelor şi avantajelor de accesibilitate comparativ cu Europa de Vest şi America de Nord.



Restul primelor 10 locuri reflectă o puternică reprezentare europeană. Letonia şi Croaţia ocupă locurile 4 şi 5, beneficiind de o deţinere larg răspândită şi o valoare culturală clară atribuită proprietăţii imobiliare. Islanda, Slovacia şi Japonia se află, de asemenea, pe poziţii ridicate, fiecare menţinând rate puternice de deţinere şi un mediu stabil al pieţei. Italia şi Norvegia completează top 10, având condiţii favorabile comparativ cu naţiunile europene de Vest, cu preţuri mai mari, relevă studiul citat.



Australia, pe de altă parte, se află pe locul 27 la nivel global, cu o rată de deţinere a locuinţei de 65,8%, însă provocările de accesibilitate o fac mai puţin favorabilă. Preţurile locuinţelor au crescut cu 3,47% în ultimele 12 luni, depăşind creşterea salariilor şi făcând achiziţiile mai inaccesibile pentru unii cumpărători. Ţara a obţinut un scor de index de 51,56, plasând-o printre pieţele mai dificile pentru achiziţionarea unei locuinţe comparativ cu principalele naţiuni europene şi asiatice. Scorul de accesibilitate al locuinţelor din Australia de 28, unul dintre cele mai scăzute din setul de date, reflectă povara financiară semnificativă a combinării valorilor imobiliare în creştere cu cheltuielile gospodăreşti crescute.



"Mai multe economii avansate se află la capătul inferior al scalei din cauza scăderii deţinerii şi a presiunilor puternice asupra accesibilităţii. Germania şi Elveţia rămân ţările cu cele mai slabe rate de deţinere a locuinţei în rândul ţărilor dezvoltate, iar Columbia înregistrează cel mai scăzut scor global. Mişcarea limitată a ratelor de deţinere, alături de creşterea cheltuielilor gospodăreşti, reprezintă provocări pentru cumpărători în aceste pieţe, care doresc să treacă la deţinerea unei locuinţe pe termen lung", se mai arată în analiza citată.



Aceste rezultate globale subliniază o diferenţă în creştere între ţările unde deţinerea unei locuinţe continuă să se adâncească şi cele unde constrângerile de accesibilitate transformă peisajul pieţei imobiliare.

Sursa: AGERPRES