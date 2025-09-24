Speranțe pentru clienții Nordis: Un investitor român promite finalizarea locuințelor

Antreprenorul s-a angajat să predea „la cheie” apartamentele Nordis, oferind o rază de speranță pentru majoritatea clienților care nu vor înapoierea banilor, ci intrarea în posesia locuințelor contractate.

Ce spun clienții Nordis

Într-o întâlnire recentă între Emanuel Poştoacă, unul dintre asociații Nordis, cu circa 50 de păgubiți, aceștia au manifestat o deschidere pragmatică.

„Dacă se vine cu o ofertă concretă, bazată pe o evaluare obiectivă, cred că se va vota pozitiv”, a declarat Remus Petrescu, unul dintre păgubiți.

Însă avocatul Ovidiu Săraru a criticat lipsa de transparență din partea Nordis.

Administratorul judiciar, Paul Cârlănaru, a precizat că întreaga operațiune va necesita acordul păgubiților și o analiză atentă a avantajelor și dezavantajelor operațiunii.

Pentru asta va avea nevoie şi de acceptul celor care au fost înşelaţi de grupul firmelor controlate de Vladimir Ciorbă şi asociaţii săi.

Pagubă uriașă, asociați cercetați în libertate

Cazul Nordis, investigat de DIICOT după un prejudiciu evaluat la aproape 200 de milioane de euro, se află încă în faza de anchetă, cu suspecții cercetați în stare de libertate.

Printre acuzați se află și acționarii grupului, toți cercetați în stare de libertate. Printre aceștia este și Laura Vicol, care recent a revenit în sălile de judecată în calitate de avocat. Procurorii susțin că aceștia au trăit lux pe seama banilor plătiți de clienți și cărora nu le-au mai predat locuințele promise, potrivit observatornews.ro.

Această posibilă preluare a grupului Nordis de către Ștefan Unchiașu ar putea marca un pas decisiv în soluționarea uneia dintre cele mai mari fraude imobiliare din ultimii ani.