Bucureștiul s-a pregătit pentru primele ninsori. 512 utilaje și aproape 2.500 de oameni vor asigura deszăpezirea în această iarnă

La Primăria Capitalei au fost puse la punct ultimele detalii privind măsurile plamului de intervenție pentru dezăpezirea străzilor. Astfel, sunt pregătite să intervină 512 utilaje, majoritatea multifuncționale și 2.496 de oameni din toate sectoarele sunt pregătiți să intervină, pentru a asigura deszăpezirea și combaterea poleiului în București. În depozite, au la dispoziție, în total, 21.872 de tone de material antiderapant. Pe sectoare, dispozitivele de intervenție se prezintă astfel:

Sectorul 1, prin Compania Romprest Service SA.

- 300 de muncitori, împărțiți pe două ture

- 90 de utilaje

- 1.392 tone de material antiderapant

Sectorul 2, prin S.C. Supercom S.A.

- 330 de muncitori, împărțiți pe două ture

- 77 de utilaje

- 5.000 de tone de material antiderapant

Sectorul 3, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3

- 456 muncitori, împărțiți pe două ture

- 66 de utilaje

- 3.580 de tone de material antiderapant

Sectorul 4, prin S.C. Bin Go Solution

- 600 de muncitori, împărțiți pe două ture

- 105 utilaje

- 4.500 de tone de material antiderapant

Sectorul 5, prin S.C. Salubrizare Sector 5 S.A.

- 350 de muncitori, împărțiți pe două ture

- 65 de utilaje

- 2.500 de tone de material antiderapant

Sectorul 6, prin Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6

- 460 de muncitori, împărțiți pe două ture

- 109 utilaje

- 4.900 de tone de material antiderapant

Toți aceștia vor acționa cu pluguri, sărărițe, încărcătoare frontale și platforme pentru cărat zăpada. Prioritate vor avea străzile principale și bulevardele, stațiile STB, zona spitalelor, a instituțiilor publice, a școlilor (după vacanță), a piețelor. Se va acționa, mecanizat sau manual, și pe străzile secundare, alei, dar și pe trotuare. Societatea de Transport București intervine cu 22 de pluguri, pe timpul nopții, pentru a curăța liniile de tramvai.

Primăria Muncipiului București are rol de coordonare, monitorizare și control a operatorilor de salubritate din sectoare. Scopul este să nu apară blocaje în niciun sector, pe nicio stradă.