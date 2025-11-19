Antreprenorii strigă după clienți! Birourile din centru, noua „modă” în București

Bucureștiul devine tot mai atractiv pentru companiile care vor să fie aproape de clienți și parteneri, iar un nou studiu semnat aSpace arată presiunile reale cu care se confruntă antreprenorii români. De la dificultatea de a găsi clienți până la lipsa timpului și provocările logistice, mediul de afaceri local trece printr-o perioadă de repoziționare.

Peste 50% dintre antreprenori văd atragerea și retenția clienților drept principala provocare în business, conform unui sondaj realizat de aSpace, jucătorul românesc de top din segmentul spațiilor de coworking și birouri all-inclusive. Studiul, desfășurat în rândul a circa 50 de companii și fondatori, atrage atenția asupra schimbărilor de dinamică din piața comercială a Capitalei.

Tot mai multe firme cu sedii în Ilfov sau în periferia Bucureștiului analizează opțiunea de a închiria birouri secundare în centru, mai ales pentru echipe de management, vânzări sau reprezentanță. Zone precum Calea Victoriei devin puncte de interes major pentru acest tip de birouri-satelit.

Potrivit sondajului, 52% dintre antreprenori indică dificultatea de a găsi și păstra clienții ca fiind cea mai presantă problemă. Alți 26% se luptă cu managementul timpului și al resurselor, iar 19% au provocări în accelerarea vânzărilor și scalarea afacerii. Problemele de infrastructură sunt menționate de 12%, în timp ce 10% indică incertitudinea economică drept principal factor de stres.

“Datele noastre confirmă că antreprenorii români sunt rezilienți și adaptabili, dar se confruntă cu provocări reale în dezvoltarea afacerilor. Rolul nostru este să le oferim nu doar un spațiu de lucru, ci un ecosistem care să faciliteze creșterea. Antreprenorii moderni nu caută doar un birou, ci un mediu care să le accelereze creșterea prin conexiuni valoroase, infrastructură de calitate și flexibilitate”, a declarat Bogdan Mariniuc, CEO al aSpace.

Cererea pentru birouri în centrul Capitalei este confirmată și de discuțiile recente cu companiile care își păstrează producția, depozitele sau sediile principale în afara orașului.

„Am avut mai multe discuții cu firme care au sediul în marginea orașului sau în Ilfov și care vor un birou și în centru. Calea Victoriei, unde se află cele mai noi birouri pe care le oferim spre închiriere, pare să fie cea mai bună zonă pentru astfel de birouri-satelit. Avem și câteva fabrici amplasate în Ilfov care își mută biroul de vânzări sau top management-ul în spațiile noastre", a adăugat Bogdan Mariniuc.

În ceea ce privește experiența clienților, sondajul arată că 40% dintre utilizatorii spațiilor de coworking aSpace apreciază cel mai mult oportunitățile de networking și colaborare. Alte 29% consideră infrastructura și serviciile drept factorul decisiv pentru productivitate, 17% subliniază flexibilitatea și accesibilitatea, iar 14% menționează impactul comunității asupra dezvoltării profesionale.

Cu o cotă de piață de 15% în zona flex offices din București și șase spații operaționale, aSpace și-a consolidat prezența în centrul Capitalei odată cu deschiderea noului sediu de pe Calea Victoriei 222. Portofoliul său include în prezent clienți din IT (33%), consultanță (24%), real estate (14%), marketing (12%), retail & e-commerce (10%) și alte industrii (7%).