Decizia neașteptată a fraților Pavăl. Ce afacere au abandonat cei doi

Frații Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl au ieșit din acționariatul grupului agricol Moldova Farming, fondat de antreprenorul Cătălin Grigoriu, potrivit Prosport.

Cei doi oameni de afaceri dețineau o participație de 19% în companie. Ei au intrat în acționariat în anul 2017 și au rămas implicați în afacere aproape nouă ani.

Participația a fost cedată fondatorului Cătălin Grigoriu, care a redevenit proprietarul integral al structurii.

Moldova Farming exploata peste 10.000 de hectare de teren agricol. Aproximativ 7.000 de hectare se află în județele Neamț, Bacău și Vrancea. În cadrul grupului, circa 4.200 de hectare erau folosite pentru culturi precum grâu, porumb, loarea-soarelui, rapiță și sfeclă de zahăr. Alte aproximativ 1.800 de hectare erau cultivate în sistem ecologic, în principal cu lucernă. Totodată, peste 1.000 de hectare se aflau în proprietatea grupului, în județele Bacău, Neamț și Vrancea.

După preluarea integrală a participațiilor, Cătălin Grigoriu a radiat societatea Moldova Farming la începutul anului 2026. Activitatea a fost transferată către mai multe companii. Printre acestea se numără Moldova Farming Agricultura, Comfert Agricultura, Moldova Fuel, Moldova Fitofarming, Moldova Farming Nord, Moldova Farming Sud și Moldova Farming Organic.

Retragerea din Moldova Farming nu înseamnă însă ieșirea fraților Pavăl din sectorul agricol. Cei doi își concentrează investițiile în cadrul PIF Industrial, un proiect dezvoltat de la zero și controlat direct de familia Pavăl. Potrivit informațiilor disponibile, compania deține aproximativ 10.000 de hectare de teren agricol în mai multe zone ale țării. Fermele sunt operate prin parteneri specializați.

Prin această mutare, proprietarii Dedeman aleg să renunțe la o investiție în care aveau o poziție minoritară și să își direcționeze resursele către un business aflat sub controlul lor direct. Frații Pavăl sunt fondatorii Dedeman, cel mai mare lanț românesc de magazine de bricolaj. În ultimii ani, aceștia și-au extins investițiile în mai multe domenii, de la imobiliare și agricultură până la retail și sport.

Cei doi sunt considerați printre cei mai bogați oameni de afaceri din România și se numără printre investitorii cu cea mai mare putere financiară implicați în fotbalul românesc.

(sursa: Mediafax)