Panică pe bursele internaționale: Petrolul a crescut cu 2% în câteva ore, pe măsură ce Israelul lovește Libanul

de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   23:00
Extinderea războiului în Liban aruncă în aer prețul petrolului

Prețurile petrolului au crescut luni, după ce Israelul a ordonat trupelor să avanseze și mai mult în Liban, crescând, astfel, îngrijorările că ciocnirile cu gruparea Hezbollah, susținută de Iran, ar putea amenința armistițiul și așa fragil dintre Washington și Teheran.

Contractele futures pe petrolul Brent, referința internațională, au crescut cu 2,43%, ajungând la 93,33 dolari pe baril. Contractele futures pe West Texas Intermediate au crescut cu 2,76%, ajungând la 89,77 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Escaladarea ostilităților, care a urmat discuțiilor israeliano-libaneze mediate de SUA de vineri la Washington, a diminuat speranțele că Washingtonul și Teheranul s-ar putea apropia de o prelungire a acordului de armistițiu.

„Împreună cu ministrul Apărării, Yisrael Katz, am instruit IDF să extindă manevra în Liban”, a declarat duminică Benjamin Netanyahu. Ordinul a venit în ciuda armistițiului declarat în aprilie.

Goldman Sachs a transmis că riscurile la adresa previziunilor sale pentru Brent și WTI pentru trimestrul al patrulea din 2026, de 90 și 83 de dolari pe baril, rămân „bilaterale”, banca avertizând că, deși întreruperile persistente ale aprovizionării cu țiței din Orientul Mijlociu ar putea împinge prețurile în sus, slăbirea cererii ar putea crea riscuri semnificative de scădere.

Goldman a estimat că datele slabe privind vânzările cu amănuntul de petrol din aprilie din China și Europa de Vest au implicat împreună aproximativ 2 milioane de barili pe zi de risc de scădere pentru previziunile deja modeste privind cererea.

 

(sursa: Mediafax)

 

