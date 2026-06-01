Alertă meteo pe două săptămâni: România, împărțită între temperaturi de vară și furtuni violente

ANM a publicat luni prognoza pentru următoarele două săptămâni. Veștile nu sunt bune: ploi sunt așteptate în majoritatea zolelor.

Transilvania

Vremea va fi schimbătoare până pe 5 iunie. Maximele vor fi între 20 și 26 de grade, minimele între 10 și 13 grade. După 6 iunie temperaturile cresc ușor, spre maxime de 24 de grade și minime de 12 grade. Averele sunt așteptate în special după-amiaza, pe tot intervalul.

Banat

Prima săptămână aduce alternanțe termice frecvente. Maximele variază între 24 și 28 de grade. Minimele sunt între 12 și 15 grade. Weekendul vine cu ușoară încălzire - până la 28 de grade ziua și 16 noaptea. Probabilitatea pentru averse rămâne ridicată aproape zilnic.

Crișana

Vreme instabilă în prima săptămână. Maximele oscilează între 22 și 28 de grade, minimele între 12 și 14 grade. Weekendul aduce 27 de grade ziua. Ulterior, ușoară scădere spre 25 de grade. Averele sunt posibile în aproape toate zilele.

Maramureș

Variații termice semnificative în prima săptămână. Pe 1 și 2 iunie - 21 de grade. Pe 3 iunie - 26 de grade. Pe 4 iunie - coborâre la 23 de grade. Până la finalul intervalului, maxime între 24 și 26 de grade. Ploi estimate în majoritatea zilelor.

Moldova

Primele două zile sunt reci - maxime de 18–20 de grade, minime de 10–12 grade. Din 3 iunie se încălzește treptat. Pe 6 iunie maximele ajung la 26 de grade. Între 6 și 14 iunie minimele rămân constante la circa 14 grade. Averse frecvente după-amiaza.

Muntenia

Instabilitate și alternanțe termice până pe 6 iunie. Maximele între 24 și 28 de grade, minimele între 12 și 16 grade. Ulterior ușoară scădere - spre 26 de grade ziua și 15 noaptea. Averse în cea mai mare parte a intervalului.

Oltenia

Prima săptămână aduce variații termice rapide. Maximele între 24 și 28 de grade. Weekendul - până la 29 de grade ziua. A doua săptămână - maxime de 26 de grade, minime de 14 grade. Instabilitate atmosferică aproape în fiecare după-amiază.

Dobrogea

Pe 1 și 2 iunie - maxime de 20–22 de grade, sub normalul climatologic. Ulterior încălzire treptată spre 26 de grade ziua și 16–17 grade noaptea. Ploi în majoritatea zilelor, mai consistente la început.

La munte

Primele două zile - reci, cu maxime de 14 grade și minime de 7 grade. Pe 3 iunie ușoară încălzire, spre 17 grade ziua. Din 6 iunie - maxime de 16 grade, minime de 8 grade. Perioade cu ploi frecvente, cantități mari mai ales pe 2 și 3 iunie.

(sursa: Mediafax)