Dolarul rămâne stabil în timp ce traderii așteaptă datele privind inflația din SUA și reuniunea BCE

„Evenimentul principal este IPC din SUA... Piața caută motive pentru a reevalua Fed în jos și a împinge USD în jos”, a declarat Michalis Rousakis, strateg G10 FX la Bank of America.

„Întrebarea este dacă Fed poate fi reevaluată în jos, având în vedere că o reducere sau puțin mai mult este prețuită pentru septembrie, iar aproape trei reduceri sunt prețuite până la sfârșitul anului”, a spus el. Punctul de vedere al Bank of America este că vor mai fi două reduceri ale ratei Fed în acest an.

Indicele dolarului a crescut cu 0,1% până la 97,91, dolarul rămânând în mare parte stabil față de principalele monede.

În altă parte, o scădere neașteptată a prețurilor din fabricile americane miercuri a întărit așteptările că Rezerva Federală va reduce ratele săptămâna viitoare.

Datele au urmat revizuirii de marți a cifrelor privind creșterea ocupării forței de muncă în SUA, SUA creând cu 911.000 de locuri de muncă mai puțin în cele 12 luni până în martie decât se estimase anterior.

Între timp, se așteaptă ca BCE să mențină ratele stabile când se va reuni mai târziu în cursul zilei.

Euro a rămas neschimbat la 1,169225 dolari înaintea reuniunii. Analiștii au afirmat că factorii de decizie ar putea adopta un ton mai conciliant pentru a contracara perspectivele comerciale și politice tensionate de pe continent.

Moneda comună se stabilizează după o serie de două zile de scăderi, pe fondul tensiunilor geopolitice care continuă în partea de est a blocului. Polonia a declarat că a doborât miercuri drone rusești suspecte în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale este cunoscut că a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina.

Analiștii Commerzbank au afirmat într-o notă că speranțele ca reuniunea BCE să fie un catalizator pentru o mișcare mai mare a EUR/USD vor fi probabil dezamăgite, având în vedere că nu sunt așteptate informații noi.

„Dacă este să existe vreo speranță, aceasta ar putea veni din partea președintei BCE, Christine Lagarde. La urma urmei, ea s-a arătat surprinzător de agresivă la ultimele două conferințe de presă”, au scris ei.

Având în vedere că nu se așteaptă o reducere a ratei dobânzii până în iunie anul viitor, au adăugat ei, este puțin probabil ca Lagarde să-și dezvăluie intențiile cu atât de mult timp înainte.

(sursa: Mediafax)