Horoscopul dragostei, 26 februarie 2026: Mercur retrograd scoate adevărul la suprafață

Mercur retrograd ne ajută să înțelegem mai clar ce am trăit în ultimii ani, ce lecții am învățat și încotro vrem să ne îndreptăm. Nu este un moment potrivit pentru despărțiri definitive sau pentru a începe relații noi, ci pentru reflecție, vindecare și adevăr interior. Ai răbdare cu tine și cu emoțiile tale — răspunsurile apar treptat.

Horoscop dragoste pentru fiecare zodie – joi, 26 februarie 2026

♈ Berbec

Nu trebuie să ai toate răspunsurile acum. Mercur retrograd îți activează zona intuiției și a secretelor, oferindu-ți ocazia să procesezi emoții vechi și să vindeci răni nerezolvate. Următoarea decizie importantă în dragoste va conta pe termen lung, așa că oferă-ți timp.

♉ Taur

Nu te grăbi să pleci. Deși simți că intri într-o etapă nouă în viața sentimentală, Mercur retrograd te învață să observi cine rămâne lângă tine fără să forțezi lucrurile. Adevărul iese la iveală atunci când nu încerci să-l controlezi.

♊ Gemeni

Iubirea este importantă, dar nu este singurul tău scop. Mercur retrograd în Pești te ajută să-ți redefinesti sensul personal și profesional. Persoana pe care o alegi în viața ta influențează profund direcția în care mergi — privește cu atenție cine îți este alături.

♋ Rac

Spune „da” atunci când viața îți oferă o a doua șansă. Oportunități vechi de iubire pot reveni acum. Dacă ceva este cu adevărat menit pentru tine, nu se pierde niciodată — doar așteaptă momentul potrivit.

♌ Leu

Autenticitatea este cea mai mare putere a ta. Mercur retrograd te ajută să vezi unde ai renunțat la tine pentru a păstra o relație. Dragostea sănătoasă nu se bazează pe control sau aparențe, ci pe acceptare sinceră.

♍ Fecioară

Fii atent cu inima ta. Această perioadă poate readuce în viața ta foști parteneri. Uneori este vorba despre închidere emoțională, alteori despre o a doua șansă. Ascultă-ți intuiția și nu grăbi concluziile.

♎ Balanță

Ai ocazia să rescrii o poveste. Mercur retrograd îți oferă șansa de a renegocia regulile unei relații sau de a te alege pe tine, dacă asta este lecția ta. Meriți o iubire care susține tot ceea ce vrei să construiești.

♏ Scorpion

„Pentru totdeauna” nu se promite, se construiește. Mercur retrograd te ajută să vezi dacă faptele se aliniază cu vorbele în relația ta. Evitarea adevărului nu mai este o opțiune — e timpul pentru onestitate.

♐ Săgetător

Concentrează-te pe ideea de „acasă”. Fie că este vorba despre partener, familie sau visurile tale, această perioadă activează vindecarea emoțională profundă. Un cămin adevărat începe din interior.

♑ Capricorn

Spune ce gândești, dar nu lua decizii finale încă. Mercur retrograd îți cere sinceritate și vulnerabilitate, dar și răbdare. Așteaptă finalul acestui tranzit înainte de a face alegeri definitive în dragoste.

♒ Vărsător

Reflectează la ce meriți cu adevărat. Problemele financiare sau de valori comune pot ieși acum la suprafață. Nu poți forța pe cineva să iubească așa cum ai nevoie — poți doar să alegi adevărul.

♓ Pești

Această perioadă este profund personală pentru tine. Mercur retrograd în zodia ta îți cere introspecție, jurnal, liniște. Tot ce ai trăit în ultimii ani are un sens, iar înțelegerea lui te pregătește pentru o iubire autentică.