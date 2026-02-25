Un bărbat a murit plin de arsuri într-o saună din Timișoara

Poliția Timișoara a fost sesiată miercuri seara, în jurul orei 21:05, prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar fi făcut rău în saună, la o bază sportivă de pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu.

Potrivit opiniatimisoarei.ro, bărbatul de 75 de ani a intrat în saună doar pentru câteva minute. Era singur și se pare, la un moment dat, căldura puternică și aburii fierbinți l-au doborât. Omului i s-a făcut rău și n-a mai apucat să iasă să ceară ajutor.

A fost găsit inconștient și plin de arsuri după minute bune. Personalul bazei a dat rapid alarma, iar la fața locului au venit de urgență medicii de pe ambulanță. Aceștia l-au resuscitat zeci de minute, însă, în ciuda eforturilor salvatorilor, inima bărbatului a încetat să mai bată.

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, unde se afla și echipajul medical.

Medicii au declarat decesul bărbatului în vârstă de 75 de ani.

În continuare, polițiștii fac verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, scrie Mediafax.