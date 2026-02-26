Noi reguli pentru competițiile sportive ale elevilor. Revine „Daciada”

Un grup de parlamentari și-a propus să pună ordine în modul în care sunt organizate competițiile și activitățile sportive pentru elevi, printr-un proiect de lege care stabilește, pentru prima dată, un cadru clar de organizare, finanțare și desfășurare a sportului școlar. Astfel, în toate școlile și liceele vor funcționa asociații sportive școlare, care vor putea aduce antrenori din afara unității de învățământ, iar la activitățile desfășurate de acestea, în special în weekend, vor avea acces toți elevii, conform inițiativei legislative. Totodată, competițiile sportive școlare vor fi integrate într-o structură națională unitară, cu etape locale, județene și naționale. Noile reglementări vor încuraja practicarea sportului în rândul copiilor și al tinerilor, spun inițiatorii.

Proiectul de lege privind „organizarea și funcționarea asociațiilor sportive școlare și susținerea activităților sportive pentru elevi”, pus marți în dezbatere, la Senat, este inițiat de senatoarea PSD Andra Bică și semnat, în total, de 36 de parlamentari, majoritatea social-democrați. Conform documentului pus pe masa senatorilor, noua lege „stabilește cadrul de organizare, funcționare și finanțare a asociațiilor sportive școlare, precum și modalitățile de participare ale elevilor la activități și competiții sportive la nivel local, județean și național”.

Potrivit inițiatorilor, în prezent, activitățile sportive din școli sunt organizate „într-un mod neunitar, fără un cadru legal clar și uniform”.

Mai exact, rolul asociațiilor sportive școlare diferă semnificativ de la o unitate de învățământ la alta, iar acolo unde acestea există, nu funcționează după reguli comune.

De asemenea, „colaborarea cu antrenori sau specialiști din afara școlii este adesea dificilă, din cauza lipsei unui cadru legal care să permită în mod transparent aceste parteneriate”, se arată în expunerea de motive.

În plus, finanțarea este imprevizibilă și depinde în mare măsură de resursele limitate ale școlilor sau de inițiative punctuale ale autorităților locale.

Asociații sportive în toate școlile, cu antrenori din exterior

Prin urmare, una dintre principalele prevederi ale proiectului legislativ este clarificarea statutului asociațiilor sportive școlare.

„În cadrul unităților de învățământ preuniversitar funcționează asociații sportive școlare”, iar acestea vor organiza activitățile sportive ale elevilor „în condiții de acces liber și nediscriminatoriu”, stipulează proiectul de act normativ.

Documentul prevede că activitățile sportive se vor desfășura cu prioritate sâmbăta și duminica, astfel încât să nu afecteze programul școlar obișnuit.

O altă prevedere importantă este deschiderea către colaborări externe. Mai exact, asociațiile sportive școlare vor putea coopta antrenori sau alți specialiști din afara unității de învățământ, „inclusiv din școli sportive, cluburi sportive, asociații sau federații sportive”.

Practic, școlile care nu au profesori specializați într-o anumită disciplină vor putea apela legal la antrenori din exterior.

Documentul „introduce reguli clare privind funcționarea asociațiilor sportive școlare, oferind inclusiv posibilitatea de a colabora cu antrenori și specialiști din exterior. Astfel, elevii vor beneficia de pregatire sportivă adecvată, indiferent de resursele proprii ale școlii”, subliniază inițiatorii.

Activitățile comerciale, interzise

Legea introduce și o limită clară: „asociațiile sportive școlare nu pot desfășura activități comerciale care să ducă la exploatarea elevilor”.

Inițiatorii subliniază că textul „elimină orice formă de activitate care ar putea duce la exploatarea elevilor”, astfel încât sportul școlar să rămână parte a procesului educațional, nu o potențială sursă de profit.

Mai mult, proiectul nu impune niciun fel de taxe sau contribuții financiare familiilor sau elevilor, participarea fiind gratuită și voluntară, se arată în expunerea de motive.

Mecanism clar de finanțare

Un punct important este cel referitor la finanțarea sportului școlar. Proiectul prevede că activitățile și proiectele asociațiilor sportive școlare pot fi finanțate prin Federația Sportului Școlar și Universitar (FSSU), prin programe ale Agenției Naționale pentru Sport (ANS), din bugetele autorităților locale și din alte surse legal constituite.

Prin implicarea FSSU, a ANS și a autorităților locale se creează „un mecanism coerent de finanțare”, arată inițiatorii în expunerea de motive, precizând că, pe lângă activitățile sportive regulate, școlile vor putea depune și proiecte punctuale pentru a obține sprijin financiar, iar criteriile de eligibilitate vor fi stabilite prin norme metodologice.

Aceștia subliniază că noua lege „nu generează cheltuieli suplimentare obligatorii pentru bugetul de stat” și că finanțarea se va realiza din fonduri deja existente, precum bugetul alocat FSSU (în cadrul bugetului Ministerului Educației) sau programele curente ale Agenției Naționale pentru Sport.

Competiții integrate la nivel național

O altă prevedere importantă este organizarea competițiilor sportive școlare într-un sistem unitar. Potrivit proiectului, FSSU va organiza anual competiții sportive școlare la nivel național, în colaborare cu Agenția Națională pentru Sport, prin Federația Națională Sportul pentru Toți.

Etapele locale și județene ale acestor competiții vor fi organizate de inspectoratele școlare, în parteneriat cu autoritățile locale. În prezent, competițiile nu fac parte dintr-o structură națională complet integrată, „ceea ce reduce oportunitățile elevilor de a participa consecvent și de a progresa de la nivel local la nivel național”, conform expunerii de motive.

Școlile vor avea obligația de a informa elevii și părinții cu privire la oferta sportivă disponibilă și la posibilitățile de participare, însă participarea elevilor la activitățile și competițiile sportive rămâne voluntară.

Practic, noua lege ar urma să creeze un traseu clar pentru competițiile sportive ale elevilor: local – județean – national, care amintește de „Daciada”, un amplu program sportiv organizat în România, între 1977 și 1989, care implica, pe lângă elevi și studenți, și adulți din întreaga țară.

Spre deosebire de „Daciada”, care avea o componentă ideologică specifică perioadei comuniste, noul proiect de lege vizează construirea unui sistem asemănător ca amploare, dar bazat pe: voluntariat, transparență, descentralizare și protecția interesului elevului.

În esență, inițiativa promite să transforme sportul școlar dintr-o activitate organizată inegal și dependentă de resurse locale, într-un sistem coerent, cu reguli clare, finanțare predictibilă și șanse egale pentru elevii din întreaga țară.

Dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a elabora normele metodologice.

„Sportul școlar are nevoie de un cadru predictibil și funcțional, care să susțină participarea, sănătatea, disciplina și integrarea socială a copiilor și tinerilor”, spune Andra Bică, inițiatoarea proiectului legislativ.

Noile reglementări vor încuraja practicarea sportului în rândul copiilor și al tinerilor. „Participarea mai largă la activități sportive contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a elevilor, la dezvoltarea spiritului de echipă, a disciplinei și a integrării sociale. De asemenea, prin implicarea comunității (școală, părinți, autorități locale), se consolidează legăturile sociale și sprijinul față de școală”, spun autorii documentului.





