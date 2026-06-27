Acțiunile Transgaz s-au apreciat cu peste 1.100% de la listarea la BVB

Prețul de închidere a urcat de la 7,63 lei, la sfârșitul anului 2008 (preț ajustat pentru operațiunile corporative/ majorare de capital în 2023), la 93,60 lei, la 25 iunie 2026. Potrivit analiştilor, această evoluție reflectă interesul constant al investitorilor și încrederea lor în soliditatea financiară și perspectivele strategice ale Transgaz, confirmând capacitatea companiei de a genera valoare pe termen mediu și lung.

În ceea ce privește capitalizarea bursieră a Transgaz, aceasta a înregistrat o creștere semnificativă de 1128%. Valoarea de piață a companiei a crescut de peste 12 ori, față de sfârșitul anului 2008 anul listării, majorându-se cu 16,20 mld. lei (3,00 mld. euro), de la 1,44 mld. lei (0,37 mld. euro) la 30 decembrie 2008, la 17,63 mld. lei (3,37 mld. euro) la data de 25 iunie 2026.

Această creștere substanțială subliniază valoarea pe care compania o generează pentru acționari și parteneri, precum și încrederea investitorilor în direcția strategică a companiei, mai spun analiştii.

În intervalul 25 iunie 2025 – 25 iunie 2026, acțiunea Transgaz – creștere de peste 170%

În intervalul 25 iunie 2025 – 25 iunie 2026, acțiunea Transgaz a cunoscut, de asemenea, o evoluție remarcabilă, marcând o creștere de peste 170%. Prețul a crescut de la 33,90 lei/acțiune, la 25.06.2025, până la valoarea de 93,60 lei/acțiune, în data de 25.06.2026, ceea ce a condus la o creștere a valorii acțiunii de aproximativ 3 ori.

Potrivit analiştilor, creșterea constantă a valorii acțiunii confirmă interesul investitorilor pentru stabilitatea și perspectivele pe termen lung ale companiei, precum și recunoașterea contribuției sale la consolidarea infrastructurii energetice naționale.

De asemenea, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, capitalizarea bursieră a Transgaz a înregistrat o evoluție semnificativă, majorându-se cu peste 170%, respectiv cu 11,25 mld lei (2,11 mld euro) de la valoarea de 6,39 mld lei (1,26 mld euro) înregistrată în data de 25.06.2025, la 17,63 mld. lei (3,37 mld. euro) la data de 25 iunie 2026.

În perioada 5 ianuarie 2026 – 25 iunie 2026, acțiunea Transgaz a înregistrat o creștere de 40%

În perioada 5 ianuarie 2026 – 25 iunie 2026, acțiunea Transgaz a înregistrat o creștere de 40%, evidențiind o dinamică puternică într-un interval de timp relativ scurt. În această perioadă, prețul de închidere a crescut de la 66,90 lei la începutul anului 2026, la 93,60 lei în data de 25 iunie 2026, reflectând un interes susținut din partea investitorilor și o încredere solidă în perspectivele de dezvoltare ale companiei.

De asemenea, capitalizarea bursieră a Transgaz a înregistrat în aceeași perioadă o majorare de 40% față de prima zi de tranzacționare a anului 2026. Valoarea de piață a companiei a crescut cu 5,01 mld lei (0,88 mld euro), de la 12,60 mld lei (2,48 mld euro) în data de 05.01.2026, la 17,63 mld. lei (3,37 mld. euro) la data de 25 iunie 2026, evoluție care confirmă încrederea investitorilor în soliditatea financiară și direcția strategică a Transgaz.

La evoluția randamentul acțiunilor, se adaugă și dividendele distribuite constant acționarilor.

Valoarea de piață a companiei a crescut de peste 12 ori, față de sfârșitul anului 2008 anul listării

Capitalizarea bursieră a Transgaz s-a majorat cu peste 170% în ultimul an