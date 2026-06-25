Avertisment dur pentru România: „Ne împrumutăm cu un miliard de euro pe săptămână!”

Adrian Negrescu: România respiră după scăderea deficitului, dar pericolul unei crize bugetare nu a trecut

Scăderea deficitului bugetar la 1,75% din PIB după primele cinci luni ale anului 2026 reprezintă una dintre puținele vești încurajatoare pentru economia românească. În contextul în care România se pregătește pentru evaluările agențiilor internaționale de rating din luna iulie, datele privind execuția bugetară oferă argumente solide pentru menținerea calificativului de țară.

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că această evoluție poate contribui decisiv la consolidarea încrederii investitorilor și la reducerea presiunii exercitate de instabilitatea politică asupra imaginii României.

„Scăderea deficitului bugetar la 1,75%, după primele 5 luni din 2026, reprezintă o gură de oxigen pentru România în perspectiva discuțiilor din iulie cu Moody’s și Fitch. E o adevărată performanță care are mari șanse să ne securizeze ratingul de țară, într-o perioadă în care zgomotul politic creează o percepție puternică de instabilitate privind situația din România.”

Potrivit analistului, această evoluție, alături de stabilitatea relativă a cursului de schimb, reprezintă în prezent principalele argumente pozitive pe care România le poate prezenta în fața investitorilor și a instituțiilor financiare internaționale.

Investițiile au crescut, dar dependența de fondurile europene rămâne uriașă

Un alt element pozitiv remarcat de Adrian Negrescu îl reprezintă creșterea investițiilor publice.

„E un argument excelent care, alături de stabilitatea relativă a cursului de schimb, reprezintă singurele vești pozitive într-o mare de probleme. Faptul ca, potrivit datelor preliminiarii prezentate de Alexandru Nazare, investițiile publice au crescut de la 40,57 miliarde lei la 44,73 miliarde lei reprezintă, de asemenea, un semnal pozitiv pentru economie.”

Cu toate acestea, economistul atrage atenția că imaginea de ansamblu este mai complexă. Creșterea investițiilor este susținută în proporție covârșitoare de fondurile europene, ceea ce demonstrează cât de dependentă este economia românească de finanțările externe.

„Nu e însă de ajuns, altfel spus să nu ne îmbătăm cu apă rece. 71% dintre investiții s-au făcut cu bani europeni iar asta demonstrează, dacă mai era nevoie, cât de dependenți suntem de finanțările europene, de banii care vin de la Bruxelles-ul hulit de o parte a clasei politice.”

Testul adevărat va veni în a doua parte a anului

Datele privind execuția bugetară reprezintă doar o fotografie a situației actuale, avertizează analistul. Marea provocare pentru Guvern va fi menținerea acestui trend și respectarea țintei de deficit de 6,2% până la finalul anului.

„Datele privind execuția bugetară la 5 luni reprezintă, pe de altă parte, doar o fotografie de moment, urmând ca din a doua parte a anului să vedem dacă politicienii sunt capabili să mențină acest trend pozitiv asigurat de MFP, dacă vor lua măsurile necesare pentru a respecta ținta de deficit de 6,2%.”

În acest context, Adrian Negrescu critică discursurile politice bazate pe promisiuni de reduceri de taxe și majorări de venituri.

„Am mai spus-o și o mai spun. Politicienii care anunță scăderi de taxe și creșteri de venituri pentru populație vând doar iluzii, pentru că situația bugetară rămâne în continuare foarte serioasă.”

România continuă să trăiască din împrumuturi

Analiza economistului scoate în evidență o problemă structurală majoră: veniturile fiscale ale statului sunt consumate aproape integral de cheltuielile curente.

„În esență, din taxele și impozitele plătite de populație și firme peste 90% se duc pe cheltuielile sociale (pensii, salarii etc) iar restul de 10% pe dobânzile la împrumuturi.”

În aceste condiții, statul este obligat să se finanțeze permanent din împrumuturi.

„În aceste condiții, statul este condamnat să se împrumute masiv, cu echivalentul a unui miliard de euro pe săptămână pentru a avea bani de la o lună la alta ca să plătească toate facturile.”

Potrivit lui Negrescu, indiferent de configurația politică a viitorului Executiv, principala misiune va fi creșterea veniturilor la buget și reducerea presiunii asupra finanțelor publice.

„De aceea cred că indiferent cine va veni la Palatul Victoria va avea o misiune extrem de dificilă și foarte clară - de a crește încasările statului pentru a reduce din această menghină financiară în care ne aflăm.”

Avertisment privind datoria publică și riscul unei crize fiscale

Economistul consideră că România poate ieși din această situație doar prin combaterea evaziunii fiscale și lărgirea bazei de impozitare.

„Doar prin reducerea evaziunii și prin extinderea bazei de impozitare vom putea ieși din această situație înfiorătoare care, așa cum estima și Comisia Europeană, ne poate duce în următorii ani într-o situație financiară demnă de o țară falimentară.”

În lipsa unor măsuri ferme, datoria publică riscă să ajungă la niveluri greu de susținut.

„Altfel spus, dacă vom continua să ne împrumutăm pe bandă rulantă fără să facem reduceri de cheltuieli, să scădem facturile statului, datoria publică va ajunge spre 80-90% din PIB și nu o vom mai putea plăti. Deja avem dificultăți în a plăti cei peste 10 mld. de euro numai dobânzi la creditele luate până acum.”

Concluzia lui Adrian Negrescu este că România are nevoie urgentă de stabilitate și de politici economice coerente, bazate pe realitățile financiare și nu pe promisiuni electorale.

„Altfel spus, indiferent ce promisiuni cu iz electoral fac politicienii, dacă nu vom ieși din paradigma traiului pe datorie, ne va fi tuturor mai greu în viitor – taxe și impozite mai mari, investiții în scădere, locuri de muncă tot mai puține. Avem nevoie de predictibilitate, de măsuri fundamentate economic și de profesioniști.”