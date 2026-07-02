AFFR și FPFR organizează conferința internațională „Farma Conect. Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate”, în 20 octombrie 2026, la București

Organizată sub patronajul Colegiului Farmaciștilor din România, Farma Conect este o platformă de dezbatere care sprijină dialogul public pentru consolidarea rolului farmaciei și farmacistului în politicile de sănătate publică, creșterea accesului pacienților la servicii esențiale și susținerea prevenției

Temele abordate se vor concentra pe evoluția profesiei de farmacist, dezvoltarea serviciilor farmaceutice și sustenabilitatea mediului de afaceri, conform bunelor practici europene care valorifică farmacia și farmacistul în sănătatea publică

Conferința va reuni decidenți, farmaciști, medici, organizații românești și internaționale de profil, companii și antreprenori din sectorul farmaceutic

După organizarea cu succes a sesiunii speciale din Parlamentul European (Bruxelles, 14 octombrie 2025), ne continuăm angajamentul de a sprijini dialogul public care consolidează rolul farmaciei și al farmaciștilor în politicile publice de sănătate, în beneficiul pacienților, al profesioniștilor din domeniu și al întregului sistem de sănătate publică.

Farma Conect este un forum internațional dedicat dezbaterii soluțiilor pentru valorificarea farmaciei și farmaciștilor în cadrul reformelor de sănătate publică, în scopul creșterii accesului pacienților la servicii esențiale, la prevenție, educare și informare - cea mai eficientă pârghie pentru reducerea costurilor și creșterea sustenabilității sistemului de sănătate.

Bogdan Chiriac, Președintele AFFR / FPFR:

„Farmacia comunitară traversează o perioadă de transformări profunde, în care deficitul de personal, criza medicamentelor, presiunile economice și de reglementare, precum și accelerarea noilor tehnologii, creează un cadru operațional plin de provocări. Rolul farmaciei și al farmaciștilor în viața oamenilor este mai vital ca oricând și totusi, reglementările pentru implementarea noilor servicii farmaceutice întârzie să fie adoptate, menținând un decalaj semnificativ față de modelele de succes europene care au un impact pozitiv demonstrat.

Farmaciile comunitare dispun de infrastructura operațională, iar farmaciștii au pregătirea profesională necesară pentru a contribui la o strategie de prevenție națională – atât de imperativă – și la o mai bună sănătate a populației. Despre ce ne împiedică și cum putem accelera această transformare, despre bunele practici europene care ne pot ghida, vom discuta la Farma Conect 2026, alături de reprezentanții instituțiilor din sănătate, farmaciști, medici, organizații naționale și internaționale.”

Conferința va include paneluri interactive pe teme legate de evoluția profesiei de farmacist, dezvoltarea serviciilor farmaceutice și dinamica mediului de afaceri, inclusiv modele de succes din țări europene care valorifică farmacia în strategiile naționale de prevenție și de management al bolilor cronice.

Organizată în parteneriat media cu Antena 3 CNN, Farma Conect și-a propus să genereze idei și acțiuni concrete, care vor contribui la:

Politici de sănătate inclusive pentru farmaciști și farmacie

Îmbunătățirea percepției publice asupra profesiei de farmacist și adresarea deficitului de personal. Alinierea curriculei academice cu rolul în extindere al farmacistului.

Creșterea ratei de vaccinare la nivel național prin extinderea, diversificarea și decontarea serviciilor de vaccinare în farmacii, pentru a asigura sustenabilitatea acestora

Scăderea costurilor statului cu bolile prevenibile prin integrarea activă a farmaciei în strategia națională de prevenție și de management al bolilor cronice

Reducerea impactului deficitului de medicamente asupra pacienților și a întregului sector farmaceutic

Sustenabilitatea sectorului farmaceutic din România și nevoia unui mediu de afaceri predictibil. Impactul noilor tehnologii asupra sectorului.

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Despre AFFR / FPFR

Înființată în februarie 2023, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) este membru al Federației Farmaceutice Internaționale (FIP), cu misiunea asumată de a susține activ profesia de farmacist și de a lucra în beneficiul pacienților, prin dezvoltarea de servicii farmaceutice adaptate nevoilor lor.

Constituită în iulie 2025, Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR) este vocea antreprenoriatului românesc din farmacie, membră a Confederației Patronale Concordia și parte activă în dialogul social cu factorii de decizie.

Împreună, cele două entități reprezintă 66 de societăți farmaceutice, care operează peste 1.150 de farmacii la nivel național, dintre care 33% se află în mediul rural. Acestea cumulează o cifră de afaceri de circa 1,3 miliarde de euro și un număr total de 6.500 de angajați, dintre care peste 80% sunt farmaciști și asistenți de farmacie.

www.asociatiafarmaciilor.ro

www.federatiafarmaciilor.ro



Despre Colegiul Farmaciștilor din România

Colegiul Farmaciștilor din România (CFR) este organizația profesională cu atribuții în promovarea și protejarea drepturilor farmaciștilor din România. CFR are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional, asigurând controlul și supravegherea exercitării profesiei de farmacist, precum și menținerea prestigiului acestei profesii în societate. CFR reprezintă, în momentul de față, peste 20.000 membri, farmaciști care își exercită profesia pe teritoriul României.

www.colegfarm.ro