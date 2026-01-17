200 milioane de euro ajutor de stat pentru programul Pro Infra

Bugetul alocat este de 200 milioane de euro, iar de ajutorul de stat vor putea beneficia până la 80 de firme, în condițiile în care schema va fi valabilă până pe 30 iunie 2029.

Ce include oportunitatea de finanțare

Ajutorul de stat vizează investiţii în tehnologii moderne, eficiente energetic, cu emisii reduse de carbon.

Investiţiile pot fi pentru înlocuirea instalaţiilor de producţie cu instalaţii de producţie eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv înlocuirea utilajelor şi echipamentelor cu utilaje şi echipamente electrice, precum şi instalarea sistemului de management al energiei (EMS) integrat în instalaţiile şi echipamentele aferente investiţiei, după caz.

Schema nu se aplică investiţiilor în instalaţii de producţie, echipamente şi utilaje care utilizează combustibili fosili, inclusiv cele care utilizează gaze naturale, şi nici pentru instalarea de componente suplimentare acestui tip de instalaţii, echipamente, utilaje.

Beneficiarii potențiali

Potenţialii beneficiari pot fi microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, dar şi întreprinderi mari, ale căror proiecte de pe teritoriul României vizează înlocuirea instalaţiilor de producţie, a echipamentelor şi utilajelor aferente producţiei de materii prime, materiale şi produse pentru susţinerea implementării proiectelor de infrastructură de transport au fost selectate drept câştigătoare în baza unei proceduri de ofertare concurenţială.

Potenţialii beneficiari pot depune un singur proiect în cadrul fiecărei proceduri concurenţiale, care poate include una/unul sau mai multe locaţii/puncte de lucru.

Bugetul alocat est de 200.000.000 euro, reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Sumele vor fi alocate în cadrul mai multor proceduri de ofertare concurenţiale succesive până la epuizarea bugetului, organizate în termenul maxim de valabilitate al prezentei scheme.