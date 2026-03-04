Negresă de post cu nucă, rețetă simplă, pufoasă și intens aromată

Se face ușor, din ingrediente la îndemână, nu conține ouă sau lactate și are un gust bogat de cacao, completat perfect de aroma nucilor crocante.

Este desertul ideal atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale, atunci când vrei ceva dulce, dar de post.

Ingrediente (tavă medie)

250 ml apă minerală sau apă plată

150 g zahăr

100 ml ulei

3 linguri cacao

300 g făină

1 plic praf de copt (10 g)

1 plic zahăr vanilat

100 g nucă măcinată grosier

1 lingură oțet sau zeamă de lămâie

un praf de sare

Opțional:

coajă rasă de portocală sau lămâie

bucăți de nucă pentru decor

zahăr pudră sau glazură de post pentru finisare

Mod de preparare

Pregătește baza

Într-un bol mare, amestecă zahărul cu apa și uleiul până când zahărul începe să se dizolve. Adaugă zahărul vanilat și un praf de sare.

Adaugă cacaoa

Încorporează cacaoa și amestecă bine, până obții o compoziție omogenă, fără cocoloașe.

Încorporează ingredientele uscate

Adaugă făina cernută împreună cu praful de copt. Amestecă ușor, cu spatula sau telul, până rezultă un aluat fluid, dar consistent.

Nuca și aromele

Pune nuca măcinată și, dacă dorești, coaja rasă de citrice. La final, adaugă lingura de oțet sau zeamă de lămâie (ajută la creșterea prăjiturii).

Coacerea

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Presară deasupra bucăți de nucă.

Coace la 180°C, timp de 30–35 de minute, sau până trece testul scobitorii.

Răcire și servire

Lasă negresa să se răcească complet, apoi porționeaz-o. O poți pudra cu zahăr sau glazura cu ciocolată de post.

Sfaturi pentru o negresă perfectă

Nu amesteca excesiv după ce adaugi făina – va rămâne mai pufoasă

Dacă vrei o textură mai umedă, poți adăuga 1–2 linguri de gem de prune sau caise

Nuca poate fi înlocuită cu alune sau migdale mărunțite

Cum se servește

Negresa de post cu nucă este delicioasă simplă, dar merge perfect: