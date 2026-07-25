BCE schimbă bancnotele euro: Callas, Beethoven și Curie concurează cu păsările Europei

În centrul propunerilor se află nume și simboluri cu mare încărcătură europeană. Pe de o parte, apar figuri precum Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci și Bertha von Suttner. Pe de altă parte, tema naturii aduce în prim-plan păsări și peisaje fluviale care sugerează biodiversitatea continentului.

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Sursa foto Hepta

Vot public pentru bancnotele viitorului

Președinta BCE, Christine Lagarde, a prezentat public cele 10 propuneri finaliste și a invitat europenii să participe la alegerea noii imagini a monedei unice. Consultarea publică face parte din procesul de selecție, iar votul cetățenilor va conta în etapa de validare a direcției finale.

Potrivit informațiilor publicate de BCE, două teme au rămas în competiție: „European culture” și „Rivers and birds”. Prima mizează pe personalități emblematice care au marcat istoria artei, științei, literaturii și muzicii, iar a doua pune accent pe ecosistemele europene și pe ideea de reziliență în diversitate.

În această etapă, publicul poate transmite preferințe asupra designurilor propuse, iar rezultatul consultării va contribui la procesul de selecție. BCE urmărește astfel să îmbine legitimitatea democratică cu un proces vizual și tehnic complex, care va defini aspectul bancnotelor folosite zilnic de milioane de oameni, potrivit Euronews.

Cultura europeană, pe bancnote

Dacă varianta culturii va câștiga, fiecare cupiură va primi un portret simbolic. Bancnota de 5 euro ar urma să o reprezinte pe Maria Callas, soprana care a devenit una dintre cele mai influente voci ale operei mondiale. Bancnota de 10 euro l-ar onora pe Beethoven, iar cea de 20 de euro pe Marie Curie, figură esențială pentru cercetarea științifică modernă.

Bancnota de 50 de euro ar putea fi dedicată lui Miguel de Cervantes, autorul lui Don Quijote, una dintre cele mai importante opere ale literaturii universale. Pentru nominale mai mari, Leonardo da Vinci ar apărea pe bancnota de 100 de euro, iar Bertha von Suttner pe cea de 200 de euro, ca simbol al păcii și al ideii europene.

Această abordare transformă bancnotele într-un instrument de educație vizuală, nu doar într-un mijloc de plată. În același timp, ea oferă BCE ocazia de a reîmprospăta identitatea euro fără a rupe legătura cu valorile comune ale Uniunii Europene.

Tema naturii, cu păsări și ape

Cealaltă variantă propusă de BCE pune accent pe natură și pe biodiversitate. Fiecare bancnotă ar urma să prezinte o specie de pasăre europeană alături de un peisaj fluvial, în timp ce verso-ul ar include instituții-cheie ale Uniunii Europene.

Lista include wallcreeper-ul, pescărușul de stâncă, prigoria, barza albă, fluierarul cu picioare negre și fâsarița nordică, fiecare asociată cu elemente precum Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiție a UE, Consiliul European și Curtea de Conturi Europeană.

Această opțiune are o miză vizuală mai modernă și mai universală. În locul portretelor clasice, designul transmite ideea de spațiu comun, mobilitate, echilibru ecologic și protejarea mediului, teme care au devenit tot mai importante în discursul public european.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Când intră în circulație

BCE a indicat că noile bancnote ar urma să intre în circulație de la sfârșitul lui 2026, după finalizarea consultării publice și a etapelor tehnice de producție. Procesul nu se rezumă la alegerea unui design atractiv, ci include cerințe stricte de securitate, compatibilitate tehnică și validare instituțională.

Prin această redesignare, BCE încearcă să modernizeze moneda unică și, în același timp, să o facă mai apropiată de cetățeni. Alegerea între figuri culturale și simboluri ale naturii spune multe despre modul în care Europa vrea să se prezinte în următorii ani: prin patrimoniu, diversitate și coeziune.