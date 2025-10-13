ANAF avertizează: o nouă țeapă circulă pe e-mail! Nu deschideți mesajele trimise de pe această adresă

Avertisment oficial din partea ANAF

ANAF informează contribuabilii că adresa de e-mail ion@impal.ro nu aparține instituției, deși mesajele expediate de pe acest cont par autentice. În aceste notificări, contribuabilii sunt anunțați că s-au descoperit „neregularități” în declarațiile fiscale depuse și sunt îndrumați să urmeze anumiți pași pentru „remedierea situației”.

ANAF: „Nu deschideți mesajele și nu trimiteți date personale!”

ANAF avertizează contribuabilii să nu deschidă aceste e-mailuri, să nu acceseze linkurile sau fișierele atașate și, mai ales, să nu ofere informații personale sau bani.

„Reiterăm următoarele:

– nu deschideţi aceste emailuri;

– nu accesaţi documentele anexate sau linkurile din conţinut;

– nu transmiteţi date personale sau bani către conturile menţionate”,

transmite instituția într-un comunicat oficial.

Cum se pot verifica mesajele autentice

Pentru o comunicare sigură cu ANAF, instituția recomandă folosirea Spațiului Privat Virtual (SPV) – platforma gratuită destinată schimbului securizat de documente între contribuabili și autorități.

Totodată, cei care au nelămuriri pot obține informații fiscale generale contactând Call Center-ul ANAF la numărul 031.403.91.60.