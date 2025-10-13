x close
ANAF avertizează: o nouă țeapă circulă pe e-mail! Nu deschideți mesajele trimise de pe această adresă

de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   18:54
ANAF avertizează: o nouă țeapă circulă pe e-mail! Nu deschideți mesajele trimise de pe această adresă
Sursa foto: Hepta/hacker

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trage un semnal de alarmă în privința unei campanii de mesaje false transmise în numele instituției. Escrocii trimit notificări care par oficiale, însă scopul este furtul de date personale și financiare.

Avertisment oficial din partea ANAF

ANAF informează contribuabilii că adresa de e-mail ion@impal.ro nu aparține instituției, deși mesajele expediate de pe acest cont par autentice. În aceste notificări, contribuabilii sunt anunțați că s-au descoperit „neregularități” în declarațiile fiscale depuse și sunt îndrumați să urmeze anumiți pași pentru „remedierea situației”.

 ANAF: „Nu deschideți mesajele și nu trimiteți date personale!”

ANAF avertizează contribuabilii să nu deschidă aceste e-mailuri, să nu acceseze linkurile sau fișierele atașate și, mai ales, să nu ofere informații personale sau bani.

„Reiterăm următoarele:
– nu deschideţi aceste emailuri;
– nu accesaţi documentele anexate sau linkurile din conţinut;
– nu transmiteţi date personale sau bani către conturile menţionate”,
transmite instituția într-un comunicat oficial.

Cum se pot verifica mesajele autentice

Pentru o comunicare sigură cu ANAF, instituția recomandă folosirea Spațiului Privat Virtual (SPV) – platforma gratuită destinată schimbului securizat de documente între contribuabili și autorități.

Totodată, cei care au nelămuriri pot obține informații fiscale generale contactând Call Center-ul ANAF la numărul 031.403.91.60.

Subiecte în articol: ANAF phishing Spațiul Privat Virtual
