Amenințări cibernetice fără teorie: o prelegere publică a expertului internațional Iakov Goldovskiy va avea loc la București

Evenimentul îl va avea ca invitat pe Iakov Goldovskiy, doctor în științe și expert internațional în domeniul securității informaționale și al rețelelor de calcul.

De ce organizațiile sunt adesea nepregătite

Chiar și în prezența unor soluții tehnice moderne, numeroase companii descoperă vulnerabilitățile abia după producerea unui incident. Arhitecturile IT învechite, deficitul de specialiști și subestimarea factorului uman contribuie la creșterea riscurilor.

În România, unde digitalizarea mediului de afaceri și a serviciilor publice avansează rapid, aceste probleme devin tot mai vizibile. Atacurile de tip ransomware, compromiterea conturilor și incidentele din lanțurile de aprovizionare software sunt tot mai frecvente și mai costisitoare.

Ce teme vor fi abordate

Prelegerea este construită în jurul unor scenarii reale, întâlnite în organizații de diferite dimensiuni. Participanții vor discuta:

evoluția tacticilor și instrumentelor utilizate de atacatori în perioada 2025–2026;

motivele pentru care copiile de siguranță nu garantează întotdeauna recuperarea după ransomware;

riscurile asociate migrării în cloud și accesului la distanță;

organizarea unui sistem de bază de răspuns la incidente fără investiții excesive.

Accentul va fi pus pe soluții aplicabile în condiții reale, nu pe modele teoretice.

Opinia expertului

„Securitatea cibernetică nu mai înseamnă doar instalarea unor instrumente, ci gestionarea unui proces continuu. Nu doar marile corporații sunt vizate de atacuri, ci și companiile mici, instituțiile publice și organizațiile locale. Scopul meu este să arăt ce măsuri reduc cu adevărat riscurile și care oferă doar o falsă senzație de protecție”, subliniază Iakov Goldovskiy.

Parcurs profesional

Iakov Goldovskiy este doctor în științe, cadru didactic universitar și practician în domeniul sistemelor de calcul, rețelelor și securității informaționale. Activitatea sa include cursuri și programe de formare dedicate arhitecturii rețelelor securizate, gestionării incidentelor și analizei riscurilor cibernetice.

De-a lungul timpului, a fost lector invitat în instituții de învățământ superior din Europa și a participat la proiecte menite să crească reziliența infrastructurilor IT din sectorul public și privat.

Cui se adresează evenimentul

Formatul prelegerii presupune deschidere și dialog și este destinat:

specialiștilor IT și în securitate informațională;

managerilor și factorilor de decizie din companii;

reprezentanților administrației publice;

studenților și cercetătorilor interesați de securitatea digitală.

Pentru jurnaliști și redacții, evenimentul reprezintă un subiect relevant în contextul schimbului internațional de expertiză și al dezbaterilor privind reziliența digitală.

Informații organizatorice

Prelegerea va avea loc la București în martie 2026 și va fi accesibilă pe bază de înregistrare prealabilă. Data exactă, locația și detaliile de participare vor fi comunicate ulterior.

Sursă: https://unsplash.com/photos/matrix-movie-still-iar-afB0QQw