Șoc în administrația fiscală: Jumătate din unitățile ANAF, pe cale să dispară. Personal mutat la București pentru vânătoarea evazioniștilor

ANAF desființează masiv filialele din țară: Reorganizare uriașă fără concedieri, promite șeful Adrian Nica

Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intră într-o fază radicală de reorganizare, care vizează desființarea a aproximativ jumătate din filialele sale teritoriale. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Adrian Nica, care subliniază că procesul va începe în maximum două săptămâni și se va întinde pe o durată de circa două luni. Vestea vine într-un moment în care românii se confruntă deja cu birocrație excesivă, iar promisiunea cheie este că nimeni nu va pierde locurile de muncă – angajații vor fi doar redistribuiți, potrivit stiripesurse.

Conform criteriilor stabilite de conducerea centrală din București, șefii filialelor județene au propus închiderea a 76 de unități fiscale din orașe, municipii și comune, ceea ce reprezintă aproape 47% din totalul actual. Astfel, fiecare județ ar urma să rămână cu doar două filiale operaționale. Însă Adrian Nica merge mai departe și insistă pe desființarea unui număr și mai mare de structuri, totul pentru a eficientiza costurile și a îmbunătăți colectarea taxelor, fără să afecteze șefii de posturi.

În prezent, rețeaua ANAF cuprinde 161 de unități fiscale: 50 municipale, 105 orășenești și 6 comunale. Această dispersare excesivă generează costuri ridicate, iar reorganizarea vine să corecteze dezechilibrele majore din sistem.

De la exces la eficiență: Personalul, mutat în zonele cu risc fiscal ridicat

Președintele ANAF a explicat în detaliu motivele din spatele deciziei, adresându-se direct sindicaliștilor. El a punctat că esența reformei este mutarea angajaților din zonele cu costuri mari de colectare către cele deficitar de personal, unde calitatea serviciilor lasă de dorit. Bucureștiul este exemplul cel mai elocvent: capitala suferă de o subdimensionare cronică a efectivului, în timp ce alte regiuni sunt supraaglomerate.

„Principala acțiune a ANAF în zona reorganizării este de a duce personalul din zonele unde costul colectării este unul ridicat în zonele unde nu avem personal suficient și unde nu facem o colectare de calitate. Și pot să vă dau exemplu municipiul București, unde personalul e subdimensionat față de anumite structuri din țară, iar reorganizarea va viza în principal aducerea posturilor vacante din țară și să avem un proces în acest sens în a dezvolta și a aduce personal în zonele cu risc fiscal mare", a declarat Adrian Nica.

Șeful ANAF a atras atenția și asupra unui fenomen alarmant: contribuabilii cu risc fiscal mare își mută frecvent domiciliul fiscal din zonele cu inspectori suficienți către București, unde lipsa de personal permite evaziuni masive. „Mulți dintre dumneavoastră care lucrați în țară, aveți experiențe cu contribuabili care au un comportament cu risc fiscal mare, se mută cu domicilul fiscal din zona dumneavoastră, unde numărul de inspectori alocați la numărul de contribuabili este unul rezonabil, în zona București, unde avem lipsă de personal. Nu o să spun ce am văzut în zona de persoane fizice la București, pentru că aici e clar, trebuie să intervenim puternic, pentru că suntem mult în urmă față de ce se întâmplă”, a adăugat el sindicaliștilor.

Impactul reformei: Mai puține birouri, dar colectare mai eficientă pentru români

Această reorganizare masivă ar putea schimba radical modul în care românii interacționează cu fisc. Pe de o parte, desființarea filialelor mici va reduce cheltuielile administrative, bani care pot fi redirecționați către tehnologie digitală și controale țintite. Pe de altă parte, mutarea personalului în centrele cu risc ridicat, precum Bucureștiul, promite o colectare mai agresivă a taxelor restante, ceea ce ar putea crește veniturile bugetului de stat.

Adrian Nica a insistat pe ideea că „trebuie să intervenim puternic”, mai ales în segmentele vulnerabile precum persoanele fizice din capitală. Reformă vine după ani de critici la adresa ANAF pentru ineficiență și birocrație, iar timing-ul este perfect pentru a demonstra că instituția se adaptează la nevoile economice actuale. Fără concedieri, angajații vor fi relocați strategic, ceea ce ar putea crește motivația în zonele cheie.

Specialiștii în fiscalitate salută inițiativa, considerând că dispersia actuală a filialelor diluează resursele. Totuși, unii sindicați exprimă îngrijorări legate de distanțe mai mari pentru angajați și contribuabili din zone rurale. Procesul de reorganizare va fi monitorizat atent, iar rezultatele se vor vedea în următoatele luni, odată cu rapoartele de colectare.