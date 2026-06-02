Visul Soranei Cîrstea la Roland Garros s-a încheiat. Andreeva a dominat duelul de pe Philippe-Chatrier

Sorana Cîrstea, eliminată în sferturile Roland Garros de Mirra Andreeva. Românca nu a găsit soluții în fața rusoaicei

Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la Roland Garros după înfrângerea suferită în sferturile de finală în fața Mirrei Andreeva. Jucătoarea din România a cedat în două seturi, 0-6, 3-6, după un meci în care a fost dominată de adversara sa.

Partida disputată pe arena Philippe-Chatrier din Paris a început extrem de dificil pentru sportiva din România. Mirra Andreeva a controlat în totalitate primul set, pe care și l-a adjudecat fără să cedeze niciun game, 6-0.

În actul secund, Sorana Cîrstea a arătat o reacție de orgoliu și a reușit să echilibreze jocul. Românca a obținut un break important și a dat impresia că poate reveni în meci, însă tânăra rusoaică a rămas concentrată și a gestionat perfect momentele decisive.

Andreeva a închis setul cu 6-3 și și-a asigurat calificarea în semifinalele Roland Garros, în timp ce parcursul Soranei Cîrstea la ediția din acest an a competiției s-a oprit în faza sferturilor de finală.