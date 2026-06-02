Panică pe șenalul Dunării: cargoul „PRINCE ZAFER” a scăpat de sub control și a provocat un incident grav la Tulcea. Nava a avariat un ponton și a paralizat traficul naval

Incident naval grav la Tulcea: cargoul „PRINCE ZAFER” a lovit un ponton și a blocat temporar Dunărea

Un incident naval semnificativ s-a produs în municipiul Tulcea, după ce cargoul „PRINCE ZAFER”, navă sub pavilion Comore, a intrat în coliziune cu pontonul aparținând Societății de Transport Public, aflat în zona trecerii Tudor Vladimirescu. În urma impactului, pontonul a fost răsturnat, iar circulația pe șenalul navigabil al Dunării a fost temporar afectată, potrivit Ziarul Amprenta.

Evenimentul a generat o perturbare majoră a traficului fluvial, în contextul în care zona este una intens tranzitată de nave comerciale și de transport.

Defecțiune tehnică suspectată la sistemul de propulsie

Potrivit informațiilor preliminare, cargoul se deplasa în amonte pe Dunăre în momentul producerii incidentului. În acea etapă a navigației, echipajul ar fi întâmpinat o problemă tehnică la sistemul de propulsie, ceea ce ar fi dus la pierderea temporară a controlului asupra navei.

În aceste condiții, „PRINCE ZAFER” a deviat de la traiectoria de navigație și a intrat în coliziune cu pontonul de acostare. După impact, nava a fost nevoită să arunce ancora în zona Portului Tulcea, într-o încercare de stabilizare a situației.

Trafic naval blocat temporar pe șenal

În urma incidentului, șenalul navigabil al Dunării a fost blocat temporar, ceea ce a dus la suspendarea sau întârzierea tranzitului altor nave din zonă. Situația a ridicat probleme operaționale pentru autoritățile fluviale, având în vedere importanța strategică a acestui coridor de transport.

Echipajul navei a încercat în repetate rânduri să repornească motoarele, însă fără rezultat, ceea ce a prelungit perioada în care cargoul a rămas necontrolat.

Intervenția autorităților și remorcarea navei

Pentru gestionarea situației, a fost mobilizat remorcherul „Farul”, aparținând Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ). Intervenția a fost esențială pentru degajarea rapidă a șenalului și evitarea unor blocaje suplimentare în trafic.

La aproximativ 45 de minute de la producerea incidentului, cargoul „PRINCE ZAFER” a fost remorcat în amonte de Portul Tulcea, iar circulația pe Dunăre a fost reluată în condiții normale.

Autoritățile competente au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul naval. Ancheta va analiza inclusiv posibila defecțiune tehnică raportată de echipaj, precum și modul în care nava a pierdut controlul în zonă.