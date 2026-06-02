Tarifele RCA explodează. Costurile cresc și pentru șoferii fără accidente

Potrivit instituției, tarifele RCA au înregistrat o majorare de aproximativ 12%, însă șoferii susțin că plătesc sume mult mai mari decât cele estimate.

În unele cazuri, valoarea polițelor s-a dublat, comparativ cu tariful de referință. De exemplu, un șofer din Prahova, pentru care ASF indică un tarif orientativ de aproximativ 1.100 de lei, a achitat peste 2.100 de lei pentru asigurarea RCA, cu circa 30% mai mult decât în anul precedent, potrivit observatornews.ro.

De ce cresc prețurile RCA?

Specialiștii din domeniul asigurărilor explică faptul că prețul unei polițe nu este stabilit exclusiv pe baza istoricului individual al șoferului. Companiile de asigurări iau în calcul o serie de factori care țin atât de profilul proprietarului, cât și de caracteristicile vehiculului.

Printre criteriile analizate sunt marca și modelul mașinii, motorizarea, puterea, destinația de utilizare, vechimea autovehiculului, județul de înmatriculare, vârsta proprietarului și statutul acestuia, persoană fizică sau juridică.

Brokerii de asigurări atrag atenția că anumite categorii de vehicule pot genera costuri mai ridicate pentru întreaga clasă de șoferi. Astfel, dacă un anumit model este implicat frecvent în accidente sau produce daune costisitoare, tarifele RCA pot crește inclusiv pentru proprietarii care nu au provocat incidente rutiere.

Costurile reparațiilor influențează prețul polițelor

Un alt factor care contribuie la majorarea asigurărilor este creșterea semnificativă a costurilor de reparație. Piesele auto și echipamentele moderne integrate în vehiculele noi au devenit considerabil mai scumpe în ultimii ani.

Componente, precum farurile LED sau Matrix, sistemele de asistență la condus, camerele video și senzorii integrați în oglinzi pot genera costuri de înlocuire de ordinul miilor de euro, ceea ce se reflectă direct în valoarea despăgubirilor plătite de asigurători.

Service-urile auto contestă argumentele asigurătorilor

Reprezentanții service-urilor auto resping acuzațiile potrivit cărora tarifele practicate în ateliere ar fi principala cauză a scumpirii polițelor RCA.

Aceștia susțin că majorarea costurilor operaționale și a salariilor afectează întreaga economie, iar prețurile pentru manoperă nu au crescut în același ritm cu polițele de asigurare.

Soluții de reducere a costurilor

Pe fondul creșterii tarifelor, unii proprietari de autoturisme aleg să înmatriculeze mașinile pe numele părinților sau bunicilor pentru a beneficia de prime de asigurare mai mici. Alții recurg la varianta ilegală și circulă fără poliță RCA valabilă.

Potrivit estimărilor din industrie, un număr semnificativ de autovehicule aflate în trafic nu sunt asigurate, deși RCA este obligatorie prin lege.

Șoferii depistați fără asigurare de răspundere civilă auto riscă amenzi de până la 2.000 de lei, reținerea certificatului de înmatriculare și retragerea plăcuțelor de înmatriculare.