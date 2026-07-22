Când atinge motorina 10 lei litru în România? Avertismentul unui expert în energie

Matematica din spatele scumpirii

Să privim cifrele fără cosmetizări. Dacă tensiunile din Strâmtoarea Hormuz continuă să sugrume fluxurile globale de aprovizionare, scenariul cel mai probabil, potrivit lui Chisăliță, e ca media națională să atingă pragul de 10 lei/litru între 5 și 20 august 2026 - dacă traficul prin Hormuz rămâne puternic perturbat, dacă barilul Brent se menține peste 90-100 de dolari, dacă marjele europene de rafinare rămân excepțional de ridicate și dacă statul nu reduce temporar acciza sau TVA-ul.

Nu e o speculație, ci rezultatul unei „furtuni perfecte" care s-a abătut asupra economiei românești:

Efectul valutar: leul a pierdut teren, depreciindu-se cu 4% în ultimele două luni. Cum petrolul se tranzacționează în dolari, fiecare cent contează dublu când moneda națională slăbește.

Criza de produs finit: Europa suferă de o penurie cronică de rafinare. Nu e vorba doar de țiței brut, ci de capacitatea rafinăriilor de a-l transforma în motorină. Marjele au explodat, iar costul final e decontat integral de șoferi.

Prima de risc: piețele financiare sunt nervoase. Pariurile pe un baril Brent care tinde spre 100 de dolari reflectă frica investitorilor de un conflict extins în Golf.

Important: Chisăliță atrage atenția că motorina poate ajunge la 10 lei chiar și fără ca Brent să urce la 100 de dolari, dacă restul factorilor - curs valutar, marje de rafinare, taxare internă - rămân nefavorabili. Piața dispune, totuși, de anumite „amortizoare" activate deja în primul semestru din 2026, spune expertul: producție suplimentară în afara Golfului, extragerea din rezervele comerciale și strategice, precum și conducte care ocolesc parțial Strâmtoarea Hormuz - motiv pentru care se pot aștepta oscilații zilnice mari, de 3-7%, după fiecare atac, negociere sau reluare a traficului prin zonă, nu neapărat o creștere liniară și constantă.

De ce nu e o criză de combustibil, ci una de costuri

Este vital să înțelegem un aspect tehnic: nu avem o criză de combustibil. Rezervoarele sunt pline, rafinăriile livrează. Avem, în schimb, o criză de costuri care se propagă în lanț. Atunci când transportatorul plătește 10 lei pe litru, prețul la raft al pâinii, al legumelor și al fiecărui produs de consum va crește - inflația nu e un fenomen abstract, se hrănește direct din prețul motorinei.

Contextul fiscal: taxele au crescut deja de la 1 iulie

Presiunea de pe piață nu vine doar din exterior. La începutul lunii aprilie 2026, în contextul primelor scumpiri legate de războiul din Orientul Mijlociu, Guvernul a redus temporar acciza la motorină cu 30 de bani pe litru (36 de bani cu tot cu TVA). Măsura a expirat pe 30 iunie și nu a fost prelungită, astfel că, de la 1 iulie, motorina standard costă automat cu aproximativ 36 de bani mai mult - o creștere pur fiscală, independentă de evoluția prețului petrolului pe piețele internaționale.

Pentru context, acciza actuală la motorină în România e de 1,99 lei/litru - printre cele mai mici din Uniunea Europeană, alături de Bulgaria (1,67 lei) și Polonia (1,73 lei), cu mult sub nivelul din Olanda (3,90 lei) sau Italia (3,55 lei). Din fiecare leu cheltuit la pompă, statul încasează totuși aproximativ 40 de bani sub formă de taxe (accize și TVA cumulate) - la un plin de 50 de litri, de aproximativ 470 de lei, circa 166 de lei reprezintă taxe către stat.

Deja, pe 6 iulie, motorina premium a depășit pragul psihologic de 10 lei/litru, în timp ce varianta standard se vindea, în medie, cu 9,48 lei/litru - un semnal timpuriu al direcției în care se îndreaptă piața.

Limitarea Guvernului

În timp ce piețele internaționale reacționează la blocajele geopolitice, la București lipsa unui Guvern plin limitează acțiunile Executivului. Fără o intervenție fiscală curajoasă - fie că vorbim de o ajustare temporară a accizelor, fie de o reducere țintită a TVA-ului la combustibil -, pragul de 10 lei nu va fi doar un număr pe panoul benzinăriei. Va fi noua stare de normalitate.

Iar pentru români, „normalitatea" aceasta s-ar putea dovedi mult prea scumpă.