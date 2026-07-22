Liderul PSD solicită oficial desecretizarea negocierilor purtate cu Nicușor Dan

„O să cer la prima întâlnire”, a spus miercuri Sorin Grindeanu, după ce a fost întrebat dacă va solicita desecretizarea negocierilor de la Palatul Cotroceni pentru formarea Guvernului.

Social-democratul a spus că va cere desecretizarea tuturor întâlnirilor.

„Eu cred că românii ar fi bine să vadă ce își asumă liderii politici la întâlnirile oficiale și după aceea ce spun public. Eu cred că e bine”, a adăugat liderul PSD.

Grindeanu admite că acest lucru nu depinde de el, ci de Administrația Prezidențială.

După întâlnirile de la Cotroceni au fost lansate mai multe acuzații cu privire la schimbări de poziții ale liderilor de partide. Acestea l-au vizat mai ales pe președintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar.

Primele astfel de acuzații au fost formulate chiar de președintele Nicușor Dan la finalul lunii iunie, în urma unei întâîlniri la Cotroceni.„PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, spune atunci Nicușor Dan.

PNL a negat că și-ar fi schimbat poziția în timpul negocierilor și consultărilor pentru formarea noului Guvern.

Ulterior, Ilie Bolojan a declarat că „nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit”.

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(sursa: Mediafax)