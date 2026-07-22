Situație critică în Dobrogea: Cod roșu de inundații viituri puternice în Tulcea și Constanța

INHGA avertizează că, în intervalul 22 iulie, ora 12:00 – 23 iulie, ora 24:00, există risc de producere a unor fenomene hidrologice periculoase pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și pe râurile din Dobrogea.

În acest sens, hidrologii au emis un Cod roșu, valabil în intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 12:00, pentru râurile din jumătatea de nord a județului Constanța, dar și pentru râurile din județul Tulcea, unde riscul producerii unor inundații este foarte ridicat.

Hidrologii au emis și un Cod portocaliu, valabil în intervalul 22 iulie, ora 12:00 – 23 iulie, ora 16:00, pentru mai multe râuri din județele Brașov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Galați, Vaslui, Constanța și Tulcea. Sunt vizate, între altele, râurile Tărlung, Bârsa, afluenți ai Oltului, Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței, Prahovei, Buzăului, precum și afluenți ai Siretului și Prutului.

Potrivit INHGA, un Cod galben de inundații este valabil în intervalul 22.07.2026, ora 12:00 – 23.07.2026, ora 24:00, care vizează râuri din județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, Vaslui, Bacău, Galați, Neamț, Suceava, Constanța și Tulcea.

Până vineri, ora 08:00, un alt Cod galben este în vigoare pe râuri din bazinele Jiu, Gilort, Motru și Vedea, în județele Gorj, Mehedinți, Argeș, Olt și Teleorman.

Hidrologii subliniază că sunt prognozate „scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare”.

Avertizările hidrologice vin după ce miercuri, ANM a emis mai multe avertizări de vreme severă, inclusiv un Cod roșu pentru județul Tulcea, unde sunt prognozate ploi torențiale de peste 120 l/mp și vijelii cu rafale ce pot depăși 90 km/h. Alte regiuni ale țării se vor afla sub avertizări Cod portocaliu și Cod galben.

Miercuri, între orele 10:00 și 18:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană. ANM transmite că în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h).

În plus, o avertizare Cod galben va viza până joi, la ora 6:00, estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali.

De miercuri, de la ora 18:00, până joi, la ora 6:00, în județul Tulcea va fi Cod roșu. ANM transmite că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, averse torențiale și abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de peste 80-90 km/h). Prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 90-110 l/mp și izolat de peste 120 l/mp.

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(sursa: Mediafax)