ANAF pregătește o aplicație pentru verificarea bonurilor fiscale. Adrian Nicușor Nica: „Nu vom strica petrecerile românilor”

Șeful ANAF spune că scopul insituției este combaterea evaziunii, realizate prin neemiterea bonurilor fiscale la plata în numerar.

"ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi dumneavoastră cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor"”, a explicat șeful ANAF.

Aplicație pentru verficarea bonurilor fiiscale

Pentru a facilita verificarea bonurilor fiscale, ANAF va lansa o aplicație dedicată, după modelul Greciei, care va permite fiecărui client să verifice fiscalizarea bonurilor direct de pe telefonul mobil, inclusiv la restaurante, unități de cazare și alte servicii.

"În ceea ce priveşte bonuri şi toate cele, avem o campanie în curs. Am constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plăteşti cash, constaţi că nu ţi se dă bon fiscal, ţi se dă o notă de informare, plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF. (..)

În perioada următoare vom prezenta o aplicaţie pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată. (..) Am fost la o terasă. Este o practică cu care m-am întâlnit şi eu, şi eu sunt cetăţean la României şi eu merg la restaurant şi am făcut acest test, chiar de când sunt preşedinte ANAF. Acum nu ştiu dacă o să mai pot mânca la vreun restaurant, că o să mă daţi dumneavoastră public, dar poate o să crească numărul de bonuri fiscal", a explicat președintele ANAF.

Tranzacțiile urmărite prin e-Factura

În privința saloanelor de nunți, ANAF monitorizează în permanență tranzacțiile prin sistemul e-Factura, dar fără a interveni direct în evenimente. „Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă cu descinderile noastre acolo. Nici botezuri”, a dat asigurări Adrian Nicușor Nica, potrivit observatornews.ro.