ANAF vinde bunurile de lux ale românilor corupți. Când încep licitațiile online?

Printre acestea se află Mercedesul lui Dinu Pescariu, cu preț de pornire 11.000 euro,, apartamentele lui Marian Vanghelie din Bd. Dacia, de la prețuri de circa 1,4 milioane de lei și ceasurile de colecție ale fostului șef ANAF, Sorin Blejnar.

"Sunt categorii de contribuabili, unii executaţi în urma unor sentinţe penale. Chiar şi fostul nostru coleg Blejnar are 2 ceasuri care sunt urcate deja în platformă. Cel mai scump este un Porche Design şi preţul de pornire e de 22.500 de lei", spune Mironel Panţuroiu, secretar general adjunct ANAF.

Vor fi vândute și 19 terenuri ale Elenei Udrea, precum şi 19.000 de metri pătraţi de teren în Snagov, care au aparţinut lui Marian Căpăţînă, intermediarul prin care interlopii l-au mituit pe fratele fostului preşedinte, Traian Băsescu.

Licitațiile încep pe 29 aprilie 2026, pe platforma ANAF.

"Începând cu data de 29 vor începe primele licitaţii. Avem 3 paşi de licitaţie, în funcţie de valoarea fiecărui bun. Bunurile cu valoare mai mică au 3 zile de licitaţie, bunurile medii 7 zile şi cele valoaroase la 10 zile de licitaţii", spune Mironel Panţuroiu.

ANAF încearcă astfel să recupereze prejudiciile de zeci de milioane aduse de aceștia statului român.

Bunurile de lux ale personalităților

Mercedes Dinu Pescariu: 11.000 euro pornire; spălare de bani.

Ceasuri Sorin Blejnar: Porsche Design (22.500 lei, 50% reducere) + elvețian colecție (6.000 lei, 75% off); mită 12 milioanae de lei.

Apartamente Marian Vanghelie: Parter/etaj, >100 mp pe B-dul Dacia; prejudiciu 13 milioane de lei.

19 terenuri Udrea + 19.000 mp Snagov (Căpățînă): 7 mil. lei total.

"Este bine că se recuperează nişte bani de pe urma unor oameni care au încălcat legea şi au comis evaziune fiscală. Însă principalul motiv pentru care trebuie să se întâmple acest lucru este acela că, în felul acesta se revine la un nivel de echitate socială. Dacă unii dintre noi trebuie să plătim taxe, este normal ca lumea să plătească taxe egale", spune Christian Năsulea, profesor de economie, pentru observatornews.ro.