Bloomberg: investitorii sunt sfătuiți să renunțe la titlurile României, în favoarea celor ungurești

Potrivit analiștilor, această schimbare ar putea reprezenta o oportunitate de investiție în contextul evoluțiilor economice și politice din regiune.

De ce sunt preferate titlurile Ungariei

Specialiștii Barclays arată că atât România, cât și Ungaria sunt afectate de creșterea prețului petrolului, fenomen care pune presiune pe inflație, pe creșterea economică și pe balanța de cont curent.

Cu toate acestea, în cazul Ungariei, piețele ar putea reacționa pozitiv în perioada următoare, pe fondul alegerilor politice care se apropie.

Analiștii consideră că o eventuală victorie a opoziției ar putea duce la îmbunătățirea relațiilor cu Uniunea Europeană și la deblocarea fondurilor europene, factori care ar crește atractivitatea datoriei guvernamentale emise de Budapesta, citează Profit.

Presiuni asupra finanțelor publice din România

În ceea ce privește România, Barclays avertizează că impactul prețurilor ridicate la energie s-ar putea adăuga problemelor legate de consolidarea finanțelor publice.

Menținerea stabilității bugetare este esențială pentru păstrarea ratingului de țară recomandat investitorilor, iar eventualele dezechilibre ar putea afecta percepția piețelor asupra titlurilor românești.

Analiștii subliniază că diferența de randament dintre obligațiunile Ungariei și cele ale României se află încă aproape de minimele recente, ceea ce ar putea crea oportunități pentru investitori în cazul unei reorientări a capitalului.

Semnale de pe piața titlurilor de stat

În ultimele zile, mai mulți specialiști au atras atenția asupra evoluțiilor de pe piața obligațiunilor românești.

Analistul economic Radu Georgescu a afirmat că în luna martie s-au înregistrat vânzări masive de titluri de stat ale României.

Potrivit acestuia, randamentul titlurilor ar fi crescut într-o singură săptămână de la 6,4% la 7,4%, semn că o parte dintre investitori au început să renunțe la aceste instrumente financiare.

Creșterea randamentelor indică, de regulă, o scădere a prețului obligațiunilor, ceea ce poate reflecta presiuni sau schimbări de strategie în rândul investitorilor instituționali.

Interes ridicat pentru titlurile Fidelis

În paralel, Ministerul Finanțelor a anunțat că ediția din martie 2026 a programului de titluri de stat FIDELIS a atras investiții consistente din partea populației.

Oferta derulată între 6 și 13 martie 2026 a generat subscrieri totale de peste 1,17 miliarde de lei, semn că instrumentele de economisire oferite de stat continuă să fie atractive pentru români.

În total, investitorii au plasat 14.691 de ordine de subscriere, în valoare de aproximativ 533,9 milioane lei și 126,13 milioane euro.

Datele arată că, în ciuda fluctuațiilor de pe piețele internaționale, interesul pentru titlurile de stat rămâne ridicat în rândul investitorilor individuali.