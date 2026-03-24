Angela Similea explică scandalul „Casa mea” și campania Distrigaz Sud Rețele: „Am fost pusă în fața unui fapt împlinit”

Ce s-a întâmplat cu piesa „Casa mea”. Angela Similea vine cu explicații după valul de reacții

Angela Similea revine cu explicații rare după controversele generate de folosirea piesei „Casa mea” într-o campanie a Distrigaz Sud Rețele. Artista susține că nu a fost pe deplin informată inițial și clarifică situația, reafirmând că proiectul a respectat legea și că susține mesajul campaniei.

Angela Similea: „Am fost pusă în fața unui fapt împlinit”

După valul de reacții apărute în spațiul public, Angela Similea a revenit cu un mesaj amplu, în care explică contextul implicării sale într-o campanie inițiată de Distrigaz Sud Rețele.

Artista spune că situația în care s-a regăsit este una neobișnuită pentru ea, mai ales după retragerea din viața publică.

„Atunci când, din omisiune, ești ‘ocolit’ de informații importante care te vizează direct, fiind pus în fața unui fapt împlinit, cred că este absolut uman nu numai să ai o poziție, dar și să pui întrebări. Mă regăsesc în această postură, inedită pentru mine.”

Declarația vine în contextul în care prima sa reacție a fost interpretată ca o posibilă distanțare de campanie, generând numeroase discuții.

O reacție rară, după ani de discreție

Cunoscută pentru discreția sa, artista subliniază că nu este obișnuită cu expunerile publice de acest tip și că întreaga situație i-a creat un disconfort evident.

„Nu agreez polemica, fiind un om care știe să asculte, eventual să facă pasul înapoi dacă situația o cere, iar de dat explicații în public, cu atât mai puțin; așa cum mă cunoașteți, întreaga mea viață m-am străduit să rămân discretă.”

Ea recunoaște că revenirea cu explicații repetate nu o reprezintă, dar a simțit nevoia să clarifice lucrurile:

„Mă văd pusă în situația de a reveni către voi cu explicații, după explicații, aspect de care, recunosc, mă jenez.”

Cum a pornit controversa legată de „Casa mea”

Scandalul a izbucnit după ce un fragment din celebra piesă „Casa mea”, asociată puternic cu imaginea artistei, a fost utilizat într-o campanie a Distrigaz Sud Rețele.

Utilizarea melodiei a ridicat semne de întrebare în spațiul public, mai ales în ceea ce privește acordul artistei și modul în care a fost gestionată colaborarea.

În prima sa intervenție, Angela Similea a sugerat că nu avea toate informațiile despre proiect, ceea ce a amplificat reacțiile și interpretările.

Clarificările primite după prima reacție

Ulterior, artista spune că a fost contactată de reprezentanții implicați și a primit explicațiile necesare.

„Utilizarea fragmentului din melodia ‘Casa mea’ în campania Distrigaz Sud Rețele s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor legale și a tuturor drepturilor care decurg. Toate acțiunile au fost realizate corect, complet și cu respectarea cadrului legal.”

Această precizare vine să calmeze controversele și să aducă mai multă transparență asupra situației.

„Sper să fie ultima mea intervenție pe acest subiect”

În final, artista transmite că își dorește încheierea acestui episod și reafirmă că susține campania și mesajul acesteia.

„Sper că această postare să fie și ultima legată de acest subiect și, fără să mă simt în vreun fel vinovată pentru luarea mea de poziție, declar încă o dată că rămân susținătoarea inițiativei și a mesajului campaniei Distrigaz Sud Rețele.”

Mesajul campaniei, axat pe siguranța oamenilor, rămâne, în opinia artistei, unul esențial și necesar pentru publicul larg.