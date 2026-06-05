Antena Academy și Antena Group au organizat conferința „Piața muncii în fața revoluției AI”, dedicată impactului inteligenței artificiale asupra organizațiilor

Evenimentul a reunit perspective din business, HR, tehnologie, comunicare și leadership, într-un context în care inteligența artificială nu mai este privită ca un simplu trend, ci ca o schimbare reală care redefinește modul în care companiile lucrează, recrutează, comunică și performează.

În cadrul conferinței au fost abordate teme esențiale pentru mediul de business actual: transformarea rolurilor profesionale, colaborarea dintre oameni și AI, competențele necesare în noile modele de lucru, integrarea inteligenței artificiale în organizații și impactul tehnologiei asupra culturii organizaționale. Speakerii au adus pe scenă strategii aplicate, exemple concrete și perspective relevante despre modul în care companiile se adaptează accelerat la noua eră a muncii.

Printre speakerii invitați s-au numărat reprezentanți ai unor companii importante din piață, iar discuțiile au pus accent pe o idee comună: într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, oamenii fac diferența reală.

Conferința a evidențiat și o schimbare importantă din piața muncii: AI-ul devine accesibil pentru tot mai multe companii, însă avantajul competitiv real apare din modul în care organizațiile îl integrează în procese, echipe și decizii de business. În acest context, competențele aplicate, adaptabilitatea și capacitatea de a lucra eficient alături de tehnologie devin tot mai importante.

Prin organizarea acestui eveniment, Antena Academy își consolidează poziția de hub educațional orientat către business, industrie și dezvoltarea competențelor relevante pentru piața actuală a muncii. Prin programele și inițiativele sale, Antena Academy susține dezvoltarea profesională aplicată și pregătirea pentru noile realități ale unei economii accelerate de tehnologie și inteligență artificială.

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