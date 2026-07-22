Avertismentul unui cardiolog: 5 lucruri pe care să le eviți dimineața

Medicul spune că anumite obiceiuri aparent banale pot pune o presiune suplimentară asupra organismului și explică de ce evită cinci lucruri înainte de ora 9:00.

Organismul trece printr-o serie de schimbări fiziologice imediat după trezire: nivelul cortizolului crește, tensiunea arterială urcă, iar sistemul cardiovascular se pregătește pentru activitatea zilnică. Studiile arată că în această perioadă se înregistrează și un risc mai mare de evenimente cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic.

„Primele ore ale zilei sunt momentul în care inima lucrează cel mai intens. Ceea ce mănânci, bei și felul în care îți începi dimineața contează mai mult decât își imaginează majoritatea oamenilor”, explică medicul.

1. Cafea cu mult zahăr

Prima regulă este evitarea băuturilor pe bază de cafea încărcate cu siropuri și zahăr.

„Un latte mare aromat poate conține între 30 și 50 de grame de zahăr, înainte să fi luat măcar micul dejun. Acest lucru provoacă o creștere rapidă a glicemiei și a insulinei și, de multe ori, senzația de foame revine foarte repede”, spune cardiologul.

2. Produse de patiserie

Croissantele, brioșele sau alte produse de patiserie sunt o alegere frecventă dimineața, însă medicul recomandă evitarea lor.

Aceste alimente conțin, în general, carbohidrați rafinați și grăsimi saturate, dar puține proteine și fibre, ceea ce favorizează fluctuații rapide ale glicemiei.

„Inima nu are nevoie de astfel de variații chiar la începutul zilei”, avertizează specialistul.

3. Mezelurile consumate zilnic

Baconul, cârnații sau șunca nu sunt interzise complet, însă medicul spune că devin o problemă atunci când sunt consumate în fiecare dimineață.

Aceste produse sunt bogate în sodiu, grăsimi saturate și conservanți precum nitrații, substanțe asociate, în cazul unui consum frecvent, cu un risc cardiovascular mai mare.

„Ocazional nu reprezintă o problemă. Consumul zilnic este cel care ridică semne de întrebare”, precizează acesta.

4. Băuturi energizante

În cazul băuturilor energizante, recomandarea este categorică.

„Acesta este un lucru asupra căruia nu fac niciun compromis”, spune cardiologul.

El explică faptul că aceste băuturi conțin cantități mari de cofeină, zahăr și alți stimulenți care pot crește tensiunea arterială și ritmul cardiac și, în anumite situații, pot favoriza apariția aritmiilor.

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5. Cafea pe stomacul gol

Specialistul subliniază că postul intermitent nu este neapărat dăunător, însă există o diferență între un post planificat și săritul peste micul dejun din lipsă de timp.

„Mulți oameni nu postesc intenționat. Pur și simplu ies pe ușă, beau cafea pe stomacul gol, verifică e-mailurile și iau medicamente fără să mănânce. Până la ora 10:00 organismul este deja suprastimulat”, explică medicul.

Cum își începe ziua un cardiolog

În locul acestor obiceiuri, specialistul preferă un mic dejun simplu, bogat în proteine și fibre. Printre alegerile sale sunt ouăle cu fructe, brânza de vaci cu fructe de pădure și nuci, iaurtul grecesc sau fulgii de ovăz cu semințe de chia.

Un alt obicei pe care îl consideră important este hidratarea înainte de prima cafea.

„Încerc să beau apă înainte de cafea și să nu las cofeina să fie primul semnal pe care îl primește organismul că ziua a început”, spune acesta.

În plus, medicul recomandă câteva minute de mișcare ușoară sau exerciții de respirație înainte de începerea activităților zilnice.

„Chiar și cinci minute de respirație profundă, o scurtă plimbare sau puțină lumină naturală pot ajuta organismul să facă o tranziție mai lină către activitatea de peste zi”, concluzionează cardiologul pentru cnbc.com.

Specialistul atrage atenția că orice schimbare importantă a dietei sau stilului de viață ar trebui făcută după consultarea medicului, mai ales în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni cardiovasculare sau alte boli cronice.